Comisia Europeana realizeaza "dependenta morbida" a UE fata de China si India pentru produse farmaceutice

"Aceasta criza a dezvaluit dependenta noastra morbida de China si de India in materie de produse farmaceutice", a declarat Vera Jourova in cursul unei dezbateri la televiziunea publica ceha."Este ceva ce ne face vulnerabili si trebuie sa-i raspundem printr-o schimbare radicala", a mai spus comisarul ceh, responsabil cu valorile si transparenta."Vom trece in revista lanturile (de aprovizionare), vom incerca sa diversificam si, la modul ideal, sa producem cat de mult este posibil in Europa", a subliniat ea."Aceasta este o mare lectie pe care am invatat-o", a dat asigurari vicepresedinta CE.Potrivit Verei Jourova, executivul comunitar va elabora pana la finalul lunii un plan strategic in materie, pe care il va inainta Parlamentului European si liderilor statelor membre ale Uniunii."Acest plan va fi legat de noul buget al UE (pentru 2021-2027). Daca nu ne vom pune rapid de acord asupra noului buget, vom avea mari probleme cu banii pentru relansare si cu sursele de finantare", a avertizat ea.Cehia, la fel ca numeroase alte state din Uniunea Europeana , depinde de livrarile de masti de protectie din China.Cehia, care a inceput luni sa relaxeze restrictiile impuse pentru a lupta impotriva coronavirusului, a raportat duminica seara un total de 6.701 de cazuri de contaminare, dintre care 186 de decese.