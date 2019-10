Consiliu European cu multe intrebari: Prietenia tine pana la bani

O numire cu potential de conflict

Extinderea europeana afecteaza colaborarea germano-franceza

Prietenia tine pana la bani

Turcia si refugiatii

Este posibil unui summit extraordinar

Chiar si fara negocierile dramatice pe marginea iesirii Marii Britanii din blocul comunitar, Uniunea Europeana are suficiente probleme de abordat la summit-ul european de la Bruxelles. Pana in prezent, Brexit-ul nici macar nu se regaseste pe ordinea de zi oficiala, nefiind clar daca un acord va fi posibil la timp."Acesta este un summit foarte neobisnuit, pentru ca inca nu exista raspunsuri la intrebarile principale", a declarat in marja reuniunii o sursa diplomatica europeana."Singurul lucru limpede este ca intalnirea incepe joi dupa-amiaza", a mai spus diplomatul.Proiectul de declaratii al summit-ului, care de regula este foarte stufos, acum are doar doua pagini si include in principal titluri fara continut real.Presedintele francez Emmanuel Macron vine in oarecare masura insultat la Bruxelles. Candidatul sau pentru functia de comisar UE a fost respins de Parlamentul European, iar Macron o invinovateste pe noua presedinta a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru acest afront.In marja summit-ului, cei doi lideri vor incerca sa stabileasca numele noului candidat francez care ar putea obtine o majoritate in divizatul Parlament European.Afecteaza acest incident relatiile germano-franceze? In definitiv, Ursula von der Leyen este o confidenta a cancelarului federal Angela Merkel. Diplomatii europeni spun ca blocarea candidatei lui Macron, Sylvie Goulard, ar fi mai degraba rezultatul razbunarii sefului PPE, Manfred Weber, a carui aspiratie de a deveni presedinte al Comisiei a fost aruncata in aer de Macron.Cancelarul Angela Merkel a incercat sa ramana in afara disputelor recente privind personalul european. Grupul conservator PPE din Parlamentul European nu pare sa detina controlul asupra acestora. Von der Leyen trebuie sa faca fata unui vot in noiembrie in Parlament cu noua sa echipa, iar obtinerea unei majoritati nu este sigura.Presedintele francez Macron va fi destul de singur pe tema extinderii catre est a UE. Cancelara vrea sa pledeze pentru inceputul negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord si Albania. Macron respinge strict negocierile de aderare, desi Comisia Europeana, Parlamentul European si aproape toate celelalte state membre vad toate conditiile indeplinite.Nu este, asadar, vorba despre un conflict intre Merkel si Macron, ci despre Franta impotriva intregii UE. In cadrul reuniunilor pregatitoare ale consiliului de ministri franco-german de la Toulouse, ministrul german de stat din cadrul Ministerului de Externe, Michael Roth, s-a declarat foarte dezamagit de atitudinea franceza.Dezbaterile in contradictoriu in probleme politice punctuale sunt normale intr-un parteneriat, a spus in aprilie Emmanuel Macron. La acea vreme, Germania si Franta aveau pozitii usor diferite in ceea ce priveste Brexit-ul.Dialogul dintre cele doua puteri europene impune acceptarea "unor confruntari uneori fructuoase, dar intotdeauna cu dorinta de a gasi in final un compromis", a spus Macron.Diplomatii europeni nu cred ca locomotiva germano-franceza se va impotmoli, mai ales dupa ce UE a aprobat, dupa indelungi dezbateri, un buget al zonei euro pentru investitii, promovat intens de Macron.Consens nu exista in chestiunea banilor. Sefii de stat si de guvern din toate statele membre vor argumenta cu inversunare cu privire la bugetul UE pentru 2021-2027.Germania face parte dintr-un grup mare de contribuabili care doresc sa plafoneze bugetul UE la 1,0 la suta din PIB al Europei. Franta ar putea accepta 1,03 la suta. Comisia UE a propus 1,13 la suta. Din cauza plecarii britanicilor va exista un decalaj mare in venituri, care va fi neutralizat prin economii si contributii mai mari pentru platitori.Franta nu vrea sa atinga subventiile pentru fermierii sai. Germania sustine ca trebuie cheltuiti mai multi bani pentru inovatie, migratie si chestiuni de viitor. Un acord cu privire la cadrul bugetar va fi posibil abia la anul, cand Germania, de departe cel mai mare contribuabil net, va detine presedintia rotativa a Consiliului UE.Invadarea nordului Siriei de catre Turcia, candidat la aderarea la UE, este condamnata in unanimitate, iar Ankara indemnata sa se retraga. Cu toate acestea, Uniunea Europeana nu a decis si sistarea exporturilor de arme pentru acest membru NATO.Unele state, inclusiv Germania si Franta, au declarat ca nu vor sa mai livreze arme Turciei. Initiativa franceza de a discuta sanctiunile economice nu mai este urmarita de UE. Din punct de vedere german, principalul subiect care trebuie discutat este modalitatea de continuare a sprijinului pentru Turcia in gestionarea a peste trei milioane de refugiati si migranti."Acordul privind refugiatii" din 2016, care a dus la o scadere rapida a numarului de intrari in Grecia, trebuie mentinut, in pofida tuturor amenintarilor proferate de Ankara. La acest summit nu trebuie sa fie asteptate decizii concrete, dar cel putin o intentie politica cu privire la modul de a trata Turcia si migrantii in general ar trebui sa devina evidenta, spun diplomatii UE.Summit-ul UE este programat sa se incheie vineri la pranz. Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, care va inmana postul sau belgianului Charles Michel in sase saptamani, ar putea fi obligat sa organizeze vineri consultari pe marginea tratatului de Brexit. Daca va exista un tratat.In caz contrar, nu este exclus un summit european inainte de 31 octombrie, data oficiala a iesirii Regatului Unit din blocul comunitar.