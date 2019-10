Consiliul UE a adoptat o directiva pentru avertizori: Ce trebuie sa faca firmele care au peste 50 de angajati

Ziare.

Astfel, "UE urmeaza sa garanteze avertizorilor un nivel ridicat de protectie intr-o sfera larga de sectoare, inclusiv in domeniul achizitiilor publice, al serviciilor financiare, al spalarii banilor, al sigurantei produselor si transporturilor, al securitatii nucleare, al sanatatii publice, al protectiei consumatorilor si a datelor", se arata intr-un comunicat de presa al Consiliului UE. Potrivit sursei citate, noile norme vor impune crearea unor canale sigure de raportare atat in interiorul unei organizatii, cat si de catre autoritatile publice.De asemenea, acestea vor proteja avertizorii de represalii si vor impune autoritatilor nationale sa informeze in mod corespunzator cetatenii si sa formeze functionarii publici cu privire la modul de tratare a avertizarilor."Actul legislativ va fi acum semnat in mod formal si publicat in Jurnalul Oficial. Statele membre vor avea doi ani la dispozitie pentru a transpune noile norme in dreptul lor national", conform documentului citat."UE s-a angajat sa dispuna de un sistem democratic functional, bazat pe statul de drept. Aceasta include asigurarea unui nivel ridicat de protectie in intreaga Uniune pentru avertizorii care au curajul sa traga un semnal de alarma. Nimeni nu ar trebui sa isi riste reputatia sau locul de munca in urma demascarii unor comportamente ilegale", a declarat Anna-Maja Henriksson, ministra justitiei din Finlanda, citata in comunicat.Astfel, va fi obligatoriu ca insa fie organizate "canale de raportare eficace si eficiente" (departament, persoana) unde avertizorii sa semnaleze nereguli interne.Si autoritatile au obligatia de a institui astfel de canale, iar avertizorii vor beneficia de protectie indiferent ca apeleaza la canalele interne sau externe."Avertizorii sunt incurajati sa utilizeze mai intai canalele interne din propria organizatie, inainte de a face apel la canalele externe pe care autoritatile au obligatia de a le institui.Cu toate acestea, avertizorii vor continua sa beneficieze de protectie, chiar daca decid sa faca apel mai intai la canalele externe", potrivit sursei citate.: includ persoane cu profiluri diferite, care ar putea obtine informatii cu privire la incalcari ale normelor intr-un context profesional, de exemplu angajatii, inclusiv functionarii publici de la nivel national/local, voluntarii si stagiarii, membrii fara functii executive, actionarii etc;: sectoare precum achizitiile publice, serviciile financiare, combaterea spalarii banilor, sanatatea publica etc.: normele introduc garantii pentru protejarea avertizorilor impotriva unor represalii precum suspendarea, retrogradarea sau intimidarea. In plus, cei care ii ajuta pe avertizori (colegii sau rudele) sunt, de asemenea, protejati.: normele instituie obligatia de a raspunde raportarilor avertizorilor si de a intreprinde actiuni subsecvente acestor raportari in termen de 3 luni (cu posibilitatea de prelungire la 6 luni pentru canalele externe, in cazuri justificate in mod corespunzator).