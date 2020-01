Croatia preia presedintia rotativa a Consiliului UE. Prima provocare: Brexitul

Ziare.

De doua ori pe an, un alt stat membru preia presedintia UE, organizand reuniuni la nivel inalt si mediind intre statele membre pentru a se ajunge la un consens cu privire la solutionarea unor probleme sensibile si pentru a continua agenda blocului comunitar.Croatia, care in 2013 a devenit a 28-a tara care a aderat la UE, va surperviza prima plecare a unui stat membru, Marea Britanie, care va parasi blocul la 31 ianuarie.Dar o alta problema importanta pe agenda presedintiei croate o reprezinta extinderea UE spre Est in contextul in care Franta s-a opus in octombrie deschiderii negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord si Albania.UE si cele sase tari candidate din Balcanii occidentali (Albania, Bosnia-Hertegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord si Serbia) ar urma sa se intalneasca la un important summit la Zagreb in perioada 6-7 mai 2020.