Dancila, Johnson si UE

V.V. Dancila i-a linistit si pe putinii ei amici si pe numerosii ei detractori. Femeia-premier, supranumita ba "Cotcodancila", ba "marioneta ventrilocului ei", doamna abundent comparata inca de la debutul aparitiilor ei publice cu varii obiecte de studiu zoologic a sfarsit prin a rosti un clarificator discurs. Unul de acceptare a propulsarii ei, de catre PSD, in postura de candidat prezidential Subit, dupa ce, prin santaj la baronii rosii, s-a impus si la sefia rau zdruncinatului PSD, partid pus cu propria lui complicitate pe butuci de cleptocratia dragniota, Dancila a demonstrat ca este chiar in stare de mai mult decat sa-si apere propria autoritate. S-a aratat capabila chiar sa vorbeasca, fara sa dea in strachini la fiecare trei cuvinte. Si, culmea, fara sa-si violenteze la fel de des si de grav limba materna.Si totusi, daca tacea, filosoafa ramanea. Dupa ce a linistit pe toata lumea, reusind performanta de a stinge veleitatile multiple iscate unor presupusi prezidentiabili ca Gabriela Firea de aparenta inadecvare pentru o candidatura la sefia statului a unei atat de strasnic batjocorite tovarase din pepiniera din Videle a lui Dragnea, cea din urma le-a insuflat adversarilor ei o viata nou. Astfel, dupa ce predispozitia lor pentru o candidatura la presedintie a incetat, pretentiile multor pesedisti au toate sansele sa invie dat fiind ca, vorbind, premierul a sporit varii nedumeriri.In special o intrebare la care Dancila n-a reusit in ruptul capului sa dea un raspuns convingator risca s-o mai bantuie mult timp. Chestionata ce-a facut cat timp a fost, potrivit propriei marturii, "izolata sase luni la Palatul Victoria, unde aveam interzis sa vorbesc cu colegi", Dancila n-a putut raspunde persuasiv de ce a acceptat degradarea. Or, e si va fi in continuare confruntata cu aceasta intrebare totusi simpla. Ce a facut ea, in intervalul prezumtivei recluziuni severe, in rastimpul careia s-a vazut condamnata la mutenie de liderul cleptocratiei, care o propulsase in functie?Iritata de staruinta cu care i s-a pus si s-a repus aceasta intrebare, Dancila a sfarsit prin a sustine, inept, dar cu tipica aroganta si trufie a sclavului ajuns, uimitor, in fruntea bucatelor, ca ar fi "guvernat". Halal "guvernare", din mutenie si inchisoare, exercitata de o roaba atat de umila, atat de neinsemnata, atat de incapabila sa-si apere demnitatea si drepturile, incat sa-si accepte sclavia si infecta conditie, nu o zi sau doua, ori doua saptamani, ci o intreaga jumatate de an.Corolarul acestei intrebari la care mintea n-a ajutat-o sa gaseasca un raspuns credibil este clar. Cum oare vrea un om atat de lesne de injosit, atat de putin demn si atat de putin inteligent, incat sa-si divulge in fata presei abulia si mizeria interioara, sa conduca o tara intreaga? De ea sa aiba oare nevoie o natiune care se vrea demna? Si inca una membra in NATO si UE, ale caror valori includ libertatea si apararea drepturilor omului? Iar toate acestea intr-o perioada a dezorientarii generale, iscate de globalizare si propaganda, in care, mai mult decat oricand, este nevoie de lideri demni, cinstiti si isteti?Si cum e oare posibil ca, la frontierele lumii libere, sa se iveasca, la inceputul celui de-al treilea mileniu, un atare specimen, sa spunem, ingaduitori, atipic, de om politic? Sa fie oare V.V. Dancila tot ce poate produce mai bun pesedismul, Romania, Europa? Sau e, vai, semnul indubitabil al inconsistentei oricarui progresism? Sa fie ea dovada vie ca in politica orice presupus progres e o utopie?Diverse intrebari ar trebui sa-i chinuie si pe comentatorii europeni in reactie la socanta preluare a carmei Regatului Unit de catre Boris Johnson . N-au afirmat multi dintre ei ca Boris e un "clovn"? Nu i s-au numarat cu acribie impertintele rasiste si jignirile homofobe? Nu s-a deplorat trecerea la carma conservatorilor britanici si a guvernului din Londra a unui "saltimbanc", a unui "prost circar", a unui mincinos "fascist" care si-ar fi "escrocat" compatriotii, furnizandu-le date false despre Brexit Ba da. Ei si? Acum, cosmarul tuturor celor care ar fi vrut ca Brexitul sa n-aiba loc e la pupitru. Cu el in functia de premier, riscul unui Brexit haotic a crescut enorm. Or, e clar ca impactul negativ al unei retrageri fara acord din UE va lovi grav nu doar Marea Britanie, cum au incercat sa sugereze elitele politice si mediatice europene, ci intreaga Uniune. Deci pe noi toti. Cine-i de vina?Cum a ajuns un "aventurier" ca Johnson sa fie preferat de covarsitoarea majoritate a partidului conservator britanic oricaror oameni politici cotati de presa politic corecta ca "seriosi"? Au innebunit complet chiar toti conservatorii britanici? Greu de crezut.In fapt, ca Trump in America lui Obama, Johnson e produsul anilor de nevolnicie, de superbie, de consens antipopulist si de exagerari progresiste ale unor politicieni si formatori de opinie dominand copios continentul. Niste pro-europeni ca Merkel, Juncker, Macron, Michel Barnier si Theresa May l-au conditionat pe Boris Johnson. Crezandu-se silita sa accepte (cam ca Dancila recluderea) un pseudo-acord de Brexit facand, din ratiuni ideologice, imposibila despartirea britanicilor de UE, May s-a vazut izolata domestic de o eurobirocratie cu propensiuni stangiste, migrationiste si ecologiste.Era aceeasi tagma care admisese scaparea de sub control a granitelor europene, in 2015. Aceeasi eurocratie daduse cu tifla dorintei de reforme, alimentand starea de spirit generatoare a votului pro-Brexit din 2016. Era, concomitent, casta lamentabila care a tolerat vinovat, ani la rand, fara sa cracneasca, ascensiunea de dupa 2012 a cleptocratiei pesediste, fara de care n-ar fi fost posibila cariera unui Dragnea, destructurarea statului de drept si ridicarea actualului premier roman.Acestea fiind spuse, asemanarile se opresc aici. Data fiindu-i cultura si inteligenta, ambele iesite din comun, mult demonizatul Boris Johnson are, daca europenii vor intelege ca e mai bine pentru toata lumea sa negocieze onest cu el, sansa de a-si uni si scoate, astfel, la lumina compatriotii. Care au iesit cu bine in epoca celui de-al Doilea Razboi Mondial din momente mai grele decat un Brexit fara acord.Data fiindu-i "pregatirea", nu cred, in schimb, ca ar fi o subestimare grava sa se considere ca Dancila nu e deloc probabil sa ajunga presedinta Romaniei.