De ce absenteismul e mai mare la alegerile europarlamentare

Dupa 1979, cand a avut loc primul scrutin europarlamentar, absenteismul a sporit constant, ajungand la 57,4% la alegerile europarlamentare din 2014, scrie AFP.E si un paradox: absenteismul a crescut in acelasi timp cu sporirea puterilor Parlamentului European. Acesta, care avea prerogative extrem de limitate in 1979, este co-legislator de pe o pozitie egala cu Consiliul Uniunii Europene.In cvasitotalitatea tarilor membre, absenteismul este mai ridicat la alegerile europarlamentare decat la cele legislative nationale. Diferenta este, in medie, de 25 de puncte procentuale si se constata atat in estul, cat si in vestul UE, explica Olivier Rozenberg, profesor la Sciences Po Paris.Este vorba despre un fenomen normal pentru un scrutin care se desfasoara la nivel 'federal', adica mai putin apropiat de cetateni decat nivelurile national si local, estimeaza Institutul Jacques Delors, grup de reflectie fondat de fostul presedinte francez al Comisiei Europene.In septembrie 2018, doar 48% dintre europeni aveau sentimentul ca vocea lor conteaza in Uniunea Europeana, fata de 62% in propria tara, conform celui mai recent sondaj Eurobarometru al Parlamentului European.In anul 1979, votul era obligatoriu in trei dintre cele noua tari membre la acea vreme ale Comunitatii Economice Europene - in Italia, Belgia si Luxemburg, ce reuneau 26% din electorat.Aceasta proportie a scazut la aproximativ 5% dupa abandonarea votului obligatoriu de catre Italia in anii '90, ceea ce a jucat un rol important in declinul ratei de participare globale la alegerile europarlamentare, estima Institutul Jacques Delors in 2014.Totusi, obligativitatea votului nu garanteaza o rata ridicata a prezentei la vot. Astfel, in 2014 absenteismul a fost extrem de mic in Belgia si Luxemburg (intre 10% si 15%), dar in Grecia el a fost de 40%, iar in Cipru de 56%.La scrutinul din 23-26 mai, in cinci tari membre votul este obligatoriu - Belgia, Grecia, Bulgaria, Cipru si Luxemburg.In 2014, Slovacia a stabilit un record al absenteismului: 87%.