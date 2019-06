De ce e important sa avem romani in conducerile grupurilor politice din Parlamentul European

Ce criterii trebuie sa indeplinesti ca sa fii votat in conducerea grupului politic

Interese de grup, dar si interesele tarii tale

(PLUS) a fost ales miercuri, presedintele grupului Renew Europe, fiind primul roman care conduce un grup politic din Parlamentul European, in timp ce(PNL) si(PSD) au fost alesi vicepresedinti ai grupurilor lor - PPE si respectiv PES.Intrebat daca astfel de pozitii sunt doar onorifice sau au si o reala consistenta politica,, a subliniat: "Functiile de presedinte de grup si vicepresedinte sunt"."Eu cred ca ordinea decidentilor politici (ca importanta in ceea ce priveste deciziile europene luate de Parlamentul European) ar fi: presedinte de grup, vicepresedinte de grup si coordonator in comisie.Eu am fost vicepresedinte si aveam un grup de lucru cu 5 comisii unde se decidea pozitia la vot a PPE. Erau 4 astfel de grupuri de lucru. Eu eram responsabil cu activitatea legislativa, alti vicepresedinti se ocupau cu politica de vecinatate, cu relatia cu SUA sau cu alte domenii.In cazul presedintelui de grup apare in plus si munca din PE: pozitiile parlamentului, agenda, ce se discuta etc. De exemplu, cand eu am propus dezbateri despre Romania in PE, ele au trebuit sa fie aprobate de Conferinta Presedintilor, formata din liderii de grup. Pe scurt,A treia pozitie foarte importanta este cea de coordonator in comisie. El e cel care coordoneaza activitatea deputatilor, inclusiv a raportorilor, si poate avea o pozitie de genul: ''", a explicat Marian Jean Marinescu.Intrebat care sunt criteriile in functie de care sunt alesi presedintii si vicepresedintii de grupuri politice in PE si cat de mult conteaza numarul de eurodeputati proveniti dintr-o tara, Marian Jean Marinescu a precizat ca pentru a accede in conducerea grupului ", nu neaparat din cea mai mare"."Darde ceilalti, si, in general, respectat si de cei din celelalte grupuri politice, pentru ca vei negocia cu ele si trebuie(sa simti ce se intampla, incotro trebuie sa mergi, sa tii legatura cu toate delegatiile nationale, cu guvernele din UE etc.).Iar ca vicepresedinte conteaza si sa faci parte dintr-o delegatie relativ mare, dar in acelasi timp sa te cunoasca colegii si sa te recunoasca drept un politician care poate sa faca treaba buna. La inceput, cand am intrat in UE noi si bulgarii, am fost eu vicepresedinte al PPE, desemnat de ai nostri, dar dupa aceea au fost mai multi candidati pe posturile de vicepresedinte al PPE si de fiecare data am fost supusi la vot", a adaugat europarlamentarul liberal.In acelasi timp, un presedinte sau un vicepresedinte reprezinta nu doar interesele grupului politic din conducerea caruia face parte, ci si interesele tarii din care provine, in cazul nostru ale Romaniei. Intrebat cum pot fi influentate deciziile in PE in interesul Romaniei, Marian Jean Marinescu ne-a dat cateva exemple."Politica agricola a lui Dacian Ciolos (in perioada cand era comisar european, n.red.) a iesit si cu mana mea. Stie si el acest lucru. PPE se impotrivea, coordonatorul de la agricultura (un german) s-a impotrivit foarte tare la propunerile lui Ciolos, dar eu le-am scos, fiind vicepresedinte al grupului de lucru.Va mai dau si un alt exemplu: Eu am vrut sa trec prin PE o rezolutie referitoare la romanii din Marea Britanie, in 2014, cand s-au deschis granitele si ne asteptau englezii pe aeroport sa vada cum ne ducem acolo... In decembrie, atunci, eu am reusit sa trec prin grupul meu (destul de greu) o propunere de rezolutie privind atacurile lui David Cameron si ale celorlalti. Doar ca pentru a fi introdusa pe ordinea de zi, rezolutia aceea trebuia sa fie aprobata de conferinta presedintilor. PPE a fost de acord, dar liderul de la socialisti si liderul de la ALDE nu au fost de acord. Asa ca nu a intrat. Am reusit sa o introducem in ianuarie.Deci,, la fel si ca vicepresedinte. E adevarat ca e o munca pe care o faci, dar care nu prea se vede. Nu se vede de cate ori eu am dus pozitia PPE in directia in care am vrut. Dar asta este, e o munca parlamentara extrem de importanta.Si sunt convins ca Siegfried Muresan va fi un vicepresedinte care se va ocupa de un grup de lucru. Si eu spun ca ar fi cel mai bine sa il preia pe cel pe care l-am condus eu, pentru ca acolo e vorba despre buget, dezvoltare regionala, agricultura, toate foarte importante pentru Romania", a declarat Marian Jean Marinescu.In ceea ce priveste subiectul delicat al desemnarii viitorului sef al Parchetului European, pozitie pentru carea fost votata si puternic sustinuta de vechiul PE, Marian Jean Marinescu s-a aratat convins ca fosta sefa a DNA ramane in continuare cu prima sansa."Nu se poate trece peste pozitia Parlamentului European, va fi foarte greu. Se poate da un vot pe o pozitie finala, dar sa refacem pozitia PE nu cred. Si eu nici nu imi doresc, o sa fac tot ceea ce trebuie ca acest lucru sa nu se intample", a subliniat acesta.