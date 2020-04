De la 1 iulie, Germania vine la carma UE: Pregateste o "presedintie corona" si avertizeaza statele care au facut abuzuri

Ziare.

com

Germania va prelua presedintia Consiliului UE la 1 iulie, de la Croatia, aminteste agentia de presa britanica.Maas a fost transant in privinta modului de gestionare la nivel global a crizei sanitare, criticand SUA pentru ca au actionat prea lent si China, calificata drept un stat autoritar.Pandemia de coronavirus a cuprins 214 tari si teritorii, pana in acest moment inregistrandu-se 1,6 milioane de infectari si 106.000 decese, aminteste Reuters."Vom avea o 'presedintie corona' pentru a invinge corona si consecintele sale", a scris Maas.O reducere graduala si coordonata a restrictiilor de circulatie va fi unul dintre primele obiective "odata ce greul va fi trecut", a explicat seful diplomatiei germane, care a apreciat ca blocul comunitar va trebui totodata sa traga invataminte din aceasta criza, cum ar fi imbunatatirea protectiei civile in UE si achizitiile si productia in comun de provizii medicale.Exista de asemenea nevoia de "a indrepta greselile" pe care criza le-a expus, a mai avertizat Maas in editorialul sau, facand referire la restrictiile asupra democratiei si a statului de drept "sub pretextul luptei impotriva corona, care sunt inacceptabile in Europa".