De la vorbe la fapte. Responsabilizarea cetatenilor, conturarea viitorului

Marianne Thyssen este comisar european responsabil pentru ocuparea fortei de munca, afaceri sociale, competente si mobilitatea fortei de munca

Ziare.

com

In plus, persoanele cu handicap vor putea dispune de produse si de servicii mai accesibile, prin sprijinirea participarii lor in conditii de egalitate la viata sociala si profesionala. In multe domenii, Europa a adus imbunatatiri concrete.Dar vom reusi sa mentinem aceste realizari si in viitor? Traim intr-o lume in schimbare: tehnologia progreseaza intr-un ritm rar observat inainte, iar globalizarea accelereaza si mai mult acest ritm. In general, europenii se declara fericiti si multumiti de viata lor.Cand sunt totusi chestionati cu privire la viitor, ei exprima temeri legate de locul lor de munca, de pensie si de viitorul copiilor lor. Care este raspunsul nostru la intrebarea cum ne putem determina noi insisi viitorul? Pilonul european al drepturilor sociale. Prin adoptarea acestui pilon, Uniunea Europeana a fost prima organizatie internationala din lume care a definit o agenda cu privire la viitorul muncii. Acest fapt a impulsionat initiative noi si indraznete.Competentele se numara printre factorii care vor exercita o influenta tot mai mare asupra viitorului economiilor si societatilor noastre. De exemplu, exista deja roboti capabili sa prepare o pizza. Totusi, aceste masini nu pot inlocui in totalitate fiintele umane.Pentru a putea utiliza robotul, oamenii vor trebui sa dobandeasca in schimb competente digitale. Si vom avea nevoie de creiere umane pentru a concepe, a construi si a repara acesti roboti. Am lansat un program al carui obiectiv este de a le oferi cetatenilor calificari adaptate la piata fortei de munca si de a le permite sa duca o viata implinita.Capacitatea noastra de a dobandi noi competente este aici la fel de importanta ca in alte domenii. Pentru ca viitorul muncii nu este legat numai de schimbarile digitale, ci si, de asemenea, de procesul de ecologizare al economiei noastre, de lanturile valorice globale si de schimbarile demografice, in special de cele legate de imbatranirea populatiei.Noua lume a muncii diversifica, de asemenea, formele de munca si tipurile de cariere. In loc sa aiba doar un singur loc de munca de-a lungul intregii lor vieti profesionale, in prezent, oamenii pot avea in cariera lor pana la 10 locuri de munca. In loc sa lucreze pentru un sef intr-un birou, ei pot lucra, dupa un orar flexibil, pentru o aplicatie sau pentru o platforma de Internet.Cadrul nostru de reglementare nu a fost conceput pentru munca de acest tip si necesita actualizare, pentru ca flexibilitatea sa conduca la crestere economica si noi locuri de munca, si nu la insecuritate si precaritate. Milioane de lucratori avand o formula de munca foarte flexibila nu stiu, la momentul inceperii contractului lor, daca sunt supusi unei perioade de proba. Sau nu primesc decat duminica programul lor de lucru pentru saptamana urmatoare. Am instituit norme noi pentru eliminarea acestor practici.Mai mult, astazi nu mai este de la sine inteles faptul ca oamenii care lucreaza au acces la protectie sociala si beneficiaza de acoperire in caz de boala, accident sau varsta inaintata. Ca urmare a adoptarii pilonului european al drepturilor sociale, tarile UE s-au angajat sa garanteze faptul ca un numar cat mai mare de persoane posibil pot fi asigurate si ca pot acumula drepturi prin plata unor contributii.Prin aceste masuri, ca si prin altele, am trecut de la vorbe la fapte. Prin indeplinirea promisiunilor facute in cadrul pilonului, Uniunea Europeana ofera un scut protector impotriva oricaror noi probleme sociale.Mandatul meu de comisar va expira in curand, alegerile europene urmand sa determine cine va conduce nava europeana in viitor. Pilonul european al drepturilor sociale este busola care ne va ajuta sa mentinem directia. In plus, dispunem de un set solid de norme valabile in toata Europa.Dar nu toti cetatenii isi cunosc drepturile, de exemplu, in caz de discriminare. Acesta este motivul pentru care am lansat o actiune de sensibilizare pentru a aminti cetatenilor faptul ca legislatia UE ii protejeaza impotriva discriminarii la locul de munca pe motive de varsta, de sex, de handicap, de origine etnica sau rasiala, de religie sau de convingeri ori de orientare sexuala.Actul european privind accesibilitatea ofera persoanelor cu handicap din Uniunea Europeana un acces mai usor la principalele produse si servicii. Exista insa in privinta persoanelor cu handicap diferente mari intre statele membre ale UE in ceea ce priveste ocuparea fortei de munca.Romania este unul din statele membre unde exista cele mai mari disparitati in privinta ocuparii fortei de munca intre persoanele cu handicap si cele fara handicap. Comisia Europeana se va intalni la Bucuresti cu angajatorii romani pentru a cunoaste experientele si dificultatile acestora cu privire la amenajarile corespunzatoare.Amenajarile corespunzatoare sunt esentiale pentru a permite persoanelor cu handicap sa lucreze, legislatia UE prevazand obligatii in acest sens pentru angajatori. Cu toate acestea, mai sunt multe de facut pentru a oferi persoanelor cu handicap oportunitati egale cu cele ale persoanelor fara handicap.Aceasta noua actiune de sensibilizare este menita, de asemenea, sa ilustreze faptul ca, uneori, solutiile tehnice si sociale simple, cum ar fi instalarea unei rampe sau oferirea unei aplicatii de extindere a ecranului, permit unei persoane cu handicap sa intre si sa ramana pe piata fortei de munca.Trecerea de la vorbe la fapte inseamna, de asemenea, adoptarea de masuri pentru a crea o societate mai echitabila, bazata pe egalitatea de sanse. In toata diversitatea sa, Europa are multe lucruri de sarbatorit si cel putin tot atatea lucruri de aparat.