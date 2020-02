Esec la summitul privind bugetul multianual al UE: Gaura lasata de Brexit a facut negocierile "foarte, foarte dificile"

Ziare.

com

Cei 27 de sefi de stat si de guvern au petrecut doua zile intr-o inclestare privind bugetul UE pe 2021-2027, fiind evidenta o diviziune profunda intre statele net contributoare si cele care au dorit mentinerea nivelului cheltuielilor."Summitul s-a incheiat", a postat pe Twitter Barend Leyts, purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European, Charles Michel.Ulterior, presedintele Consiliului European a dat o scurta declaratie in care a spus ca "nu a fost posibil sa ajungem la un acord" privind viitorul buget al UE pe termen lung, in pofida a peste 27 de ore de discutii, relateaza DPA.In special in lumina "gaurii" lasate de Brexit in buget, negocierile au fost "foarte, foarte dificile", a spus Charles Michel.Este prea devreme pentru a spune cand va avea loc un nou summit, le-a declarat el jurnalistilor la Bruxelles. "Totul este negociabil", a precizat el.A existat o oarecare convergenta in timpul summitului, a precizat Michel, in chestiuni precum fondurile de coeziune, cultura si cheltuielile pentru securitate.Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a multumit lui Charles Michel pentru eforturile depuse. "Asta este democratia. Avem 27 de state membre cu 27 de interese diferite", a spus ea.Cancelarul german Angela Merkel a declarat si ea ca "diferentele sunt inca prea mari pentru a ajunge la un acord" privind bugetul multianual al UE, la finalul summitului extraordinar al celor 27, relateaza AFP si Reuters."Va trebui sa discutam din nou chestiunea", a adaugat sefa guvernului german, precizand ca data unei viitoare reuniuni nu este inca fixata. "Tine de presedintele Consiliului sa decida", a spus ea."Diferentele au fost pur si simplu prea mari. Chiar si datele preliminare ale noii propuneri au fost suficiente pentru a arata ca nu va fi suficient pentru a depasi diferentele", le-a declarat Merkel jurnalistilor.Agentiile de presa au scris mai devreme ca sefii de stat si de guvern au primit o noua propunere de buget multianual care limita cheltuielile la 1,069-1,07%, o reducere usoara fata de precedenta propunere, care reprezenta 1,074% din venitul national brut al statelor membre.