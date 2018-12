Euronews: Presedintia Romaniei la UE, o oportunitate de aur aflata acum in ceata

Ziare.

"Din punct de vedere oficial, rolul sau (al Romaniei - n.red.) este acela de a coordona agenda ministrilor europeni si calendarul intrunirilor.Dar aceasta este in acelasi timp o oportunitate de aur pentru apararea intereselor tarii si imbunatatirea imaginii sale", noteaza Euronews , adaugand ca tensiunile dintre Bruxelles si Bucuresti in legatura cu independenta Justitiei ar putea impiedica Romania sa atinga astfel de obiective.Jurnalistii straini au stat de vorba cu Ramona Coman, directorul Institutului de Studii Europene."Daca Guvernul va continua sa incerce cu orice pret sa adopte legea gratierii si amnistiei pentru cei acuzati de coruptie, vor fi cu siguranta tensiuni, deoarece Comisia a avertizat deja ca, in acest caz, Romania va urma aceeasi cale ca Polonia si Ungaria, care se afla intr-un conflict dechis cu executivul european cu privire la independenta Justitiei", a spus Coman pentru Euronews.Cand o tara preia presedintia UE, aceasta isi stabileste prioritatile, continua jurnalistii de la Euronews, apreciind ca "cei din Romania par sa aiba ambitii modeste in ceea ce priveste gestionarea frontierelor sau politica de vecinatate".Exista incertitudini si in privinta unei politici europene esentiale pentru Romania, si anume coeziunea."Romania este o tara care are nevoie cel mai mult de coeziune. Alaturi de Bulgaria, este statul membru in care saracia si excluziunea sociala sunt cele mai ridicate din Europa. Nu stiu daca exercitarea presedintiei va rezolva aceasta problema foarte importanta, dar ar fi fost o oportunitate pentru Guvern sa se gandeasca nu doar la prioritatile vizibile pe hartie, ci si la prioritatile reale pentru dezvoltarea socio-economica a tarii", a adaugat Coman.In urmatoarele sase luni, Bucurestiul se va confrunta cu chestiuni arzatoare precum Brexit-ul si alegerile europene din mai, ceea ce inseamna ca mandatul sau va fi unul scurt, incheie jurnalistii de la Euronews.Romania a preluat simbolic vineri de la Austria presedintia Consiliului UE, pe care o va exercita incepand de la 1 ianuarie 2019 si pana la finalul lunii iunie.C.S.