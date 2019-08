Eurostat: 3% din numarul total de oameni de stiinta si ingineri din UE sunt in Romania

Ziare.

Conform acestor date, numarul oamenilor de stiinta si inginerilor din Uniunea Europeana a crescut cu 4% intre 2017 si 2018, in timp ce in Romania a crescut cu 2,6%, de la 525.300 pana la 539.100.Eurostat subliniaza ca in ceea ce priveste distributia oamenilor de stiinta si inginerilor in UE, pentru majoritatea statelor membre aceasta este in linie cu ponderea tarilor respective in populatia Uniunii Europene.Exceptie fac Marea Britanie si Germania, care impreuna sunt responsabile pentru 37% din numarul total de oameni de stiinta si ingineri din UE, in timp ce ponderea lor combinata in populatia UE este de 29%.In contrast, Italia si Franta sunt responsabile pentru 16% din numarul total de oameni de stiinta si ingineri din UE, in timp ce ponderea lor combinata in populatia UE este de 25%.In cifre absolute, Romania are mai multi oameni de stiinta si ingineri decat Belgia, Danemarca, Austria, dar mai putini decat Polonia, Olanda sau Suedia.