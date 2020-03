Exclusiv Cum raspunde UE tentativelor de dezbinare venite din Rusia si China si la ce ne foloseste solidaritatea europeana Interviu

Ce fac institutiile europene, in aceasta criza? In afara apelurilor la solidaritate pe care le-am auzit in Parlamentul European, in Comisia Europeana, exista o perceptie in crestere a dezbinarii dintre statele membre. Italia a parut abandonata.

China si Rusia par ca profita de perceptia aceasta a unui vid al solidaritatii europene si apar dezinformari. De pilda, a fost foarte mediatizat ajutorul dat de China si Rusia Italiei. Sunt institutiile europene constiente de asta? Exista un plan pentru a contracara narativul acesta al dezbinarii UE?

Pandemia nu a afectat la fel statele europene: Italia si Spania trec printr-o drama de proportii, in vreme ce Germania pare a gestiona mai eficient situatia, in termeni de imbolnaviri si de decese. Cum poate fi folosita expertiza statelor care au instrumente mai bune si pentru cele mai vulnerabile?

Ce s-a obtinut pana acum, in termeni de solidaritate? E un cuvant des folosit la nivelul UE, zilele acestea.

Exista riscul unui val de euroscepticism la capatul acestei crize?

a raspuns acestor intrebari intr-un interviu pentru, in care a vorbit si despre ce putem invata din criza pandemica fara precedent, la nivelul UE, dar si despre cum poate fi folosita expertiza statelor cu raspuns mai bun la pandemie - Germania - pentru tarile care par depasite - Italia si Spania, criteriul fiind numarul imbolnavirilor si deceselor.Nici Italia, nici Spania si nici vreo alta tara europeana nu este abandonata. Uniunea Europeana (Parlamentul, Comisia, Banca Centrala Europeana) implementeaza masuri mai repede decat inainte.Italia a fost prima tara a Uniunii Europene lovita brusc de criza pandemica provocata de COVID-19. Resursele si politicile de sanatate sunt de competenta nationala si institutiile europene pot doar sa coordoneze aceste politici, dar guvernele nationale sunt in prima linie in aceasta criza.Dar Uniunea Europeana implementeaza masuri pentru a reduce impactul economic al crizei si pentru a garanta aprovizionarea (echipamente medicale, medicamente, alimente) in interiorul pietei comune. Italia a primit milioane de masti de la Franta, Germania si Austria si pacienti din Nordul Italiei si din Franta au fost transferati la spitale din Germania.Solidaritatea europeana functioneaza. Actiunea noastra comuna, europeana, a inceput chiar mai devreme. Tone de materiale au fost trimise urgent in China pentru a sprijini lupta contra epidemiei de COVID-19.Aceste ajutoare europene au fost trimise imediat ce autoritatile chineze au comunicat proportiile si dificultatea crizei din Wuhan si din alte provincii si municipalitati. Institutiile europene actioneaza in diverse directii pentru a mobilize resursele disponibile si pentru a activa toate mijloacele, pentru a-i proteja pe cetateni si pentru a facilita functionarea pietei unice, in aceste circumstante extraordinare.Cooperarea institutionala a functionat pentru a mentine rutele de zbor esentiale si frontierele interene deschise. Aceasta face posibila livrarea produselor critice si continuitatea canalelor europene de aprovizionare. Mii de cetateni ai Uniunii Europene beneficiaza de zborurile de urgenta care ii aduc in tarile lor.Vedem ca Uniunea Europena satisface asteptarile atunci cand deciziile sunt luate urmand o procedura legislative obisnuita. Cand deciziile sunt luate in urma unor proceduri interguvernamentale si au nevoie de unanimitate, acesta este un proces de negociere mai complicat, care poate duce la intarzieri si la solutii nu atat de ambitioase.Sunt actiuni concrete care pot fi foarte atragatoare pentru media. Fiecare ajutor e binevenit si important. Si simbolic, si practic. Totusi, trebuie sa fim mereu atenti la proportii si sa fim constienti de proportiile supradimensionate. Camioanele militare rusesti sunt seducatoare pentru stiri, dar sunt o picatura mica fata de ceea ce Italia primeste ca ajutor astazi de la partenerii europeni.Trebuie sa evitam sa comparam incomparabilul. Solidaritatea europeana poate sa nu fie suficient de spectaculoasa pentru stirile TV din prime time, dar e ceea ce trebuie sa faca medicii din prima linie, asistentii medicali si primarii pentru a salva vieti.Uniunea Europeana cheltuieste anual miliarde pentru ajutorul umanitar international si pentru asistenta de dezvoltare. De fapt, UE este cel mai mare furnizor de ajutor umanitar.Solidaritatea a fost un cuvant-cheie pentru raspunsul UE cand COVID-19 a lovit China. Ajutorul UE a inclus trimiterea in China a 90 de tone de materiale (echipamente de protectie, dezinfectante si masti), furnizate de Franta, Germania, Italia, Letonia, Estonia, Austria, Cehia, Ungaria si Slovenia, prin intermediul Mecanismului de Protectie Civil al UE.Acelasi principiu al solidaritatii si respectului pentru valorile europene se aplica atunci cand vorbim despre ajutorul de 38 de milioane de euro pentru tarile din Balcanii de Vest. Cooperarea internationala este cruciala, mai ales atunci cand e vorba despre o pandemie care preocupa si afecteaza intreaga lume.Nu trebuie sa lasam criza sa izoleze partenerii. Mai bine lasam criza sa ne invete cum sa ne imbogatim cooperarea. Sa va dau un exemplu. Primele doua milioane din grantul de 7,5 milioane de euro pentru Serbia sunt cheltuite pentru a transporta echipament medical din China si India.Narativul european se bazeaza nu doar pe ajutor imediat, ci si pe sustinerea economica si sociala a celor mai afectate state membre. Este totodata un narativ de reconfigurare. Pe de o parte, luptam sa pastram un comert international bazat o piata libera si valori, dar in acelasi timp reevaluam canalele critice de aprovizionare.E inca prea devreme pentru a intelege de ce lucrurile se deruleaza intr-un fel sau altul. Pur si simplu nu avem inca datele epidemiologice necesare. Totusi, se pare ca sunt elemente care joaca un rol-cheie: densitatea populatiei, cronologia primelor focare etc. Raspunsul e relativ omogen, dar in unele cazuri, numarul brut al focarelor si modelele de transmitere locala risca sa depaseasca intreaga capacitate e sectiilor de terapie intensiva.Sunt lectii foarte importante pe care le invatam de aici si, fara indoiala, atat la nivel national, cat si al Uniunii Europene, si vom face un schimb de informatii si de bune practici. Au fost deja astfel de schimburi in ceea ce priveste protocoalele de ingrijire a cazurilor critice, de cercetare si logistica. La nivelul UE, Centrul European Pentru Prevenirea si Controlul Bolilor ne da evaluari rapide ale riscurilor si actualizari epidemiologice.Saptamana trecuta, ca parte a raspunsului comun dat pandemiei de COVID-19, membrii Parlamentului European au adoptat aproape in unanimitate masurile urgente menite sa ajute oamenii si afacerile sa combata criza. Prin Initiativa de Investitii Corona (Corona Response Investment Initiative), 37 de miliarde de euro din fondurile UE disponibile sunt canalizate catre sistemele de sanatate, intreprinderile mici si mijlocii, piata muncii si alte domenii.Fondul de Solidaritate al UE a fost extins, pentru a acoperi urgentele sistemelor publice de sanatate, punand la dispozitia statelor europene pana la 800 de milioane de euro in 2020.In aceeasi sesiune extraordinara, normele UE privind sloturile aeroporturilor au fost suspendate, ceea ce inseamna ca companiile aeriene nu sunt obligate sa foloseasca sloturile planificate pentru decolare si aterizare, pentru a le pastra in urmatorul sezon. Acest lucru e util, ecologic si financiar.Regulile UE nu pot fi suspendate, dar pot fi adaptate eficient crizei.Folosind Mecanismul de Protectie Civila al UE, Uniunea Europeana contribuie la costurile zborurilor de repatriere ale cetatenilor statelor, pe baza principiului solidaritatii. Peste 2.300 de persoane au fost repatriate in Europa din China, Statele Unite, Japonia, Maroc, folosindu-se acest mecanism si peste 800 de astfel de zboruri sunt planificate pentru perioada urmatoare.Comisia Europeana a creat prima rezerva comuna de echipamente medicale de urgenta, un stoc strategic al UE de echipamente medicale de tipul ventilatoarelor si mastilor de protectie, pentru a ajuta tarile din UE in contextul pandemiei de COVID-19. Comisia Europeana finanteaza 90% din acest stoc.As spune mai degraba ca asteptarile mari de acum de la Uniunea Europeana pot fi citite intr-un fel constructiv: cetatenii, societatile, intreprinderile si organizatiile au nevoie de o Uniune Europeana mai puternica si mai integrata.Acum cativa ani a trebuit sa ne descurcam cu efectele celei mai rele crize economice din ultimele decenii.Cetatenii europeni si afacerile au simtit lovitura si multi au folosit Uniunea Euopeana ca tap ispasitor. A trebuit sa abordam complexitatea politica a Brexitului, cu avalansa lui de minciuni, fake news si campaniile de dezinformare contra Uniunii Europene.Desigur, o criza precum cea pe care o traim, cu efecte tragice imediate si suferinte inimaginabile ii va face pe oameni sa caute pe cineva pe care sa arunce vina. Sunt si implicatii pe termen lung pentru cetatenii nostri, pentru societati si economii, care pot deveni teren fertil pentru actiuni si opinii eurosceptice.Dar asta se va intampla doar in cazul in care nu admitem ca solidaritatea si cooperarea sunt singurele raspunsuri posibile la aceasta criza si ca o criza ca asta, care trece dincolo de frontiere, poate fi confruntata doar impreuna.Cand trebuie sa rezolve o situatie ca asta, sa gaseasca solutii pentru oameni si intreprinderi, discursurile eurosceptice nu ofera nicio solutie. Din contra. Uniunea Europeana este cea care poate oferi mecanisme comune pentru reconstructia economica si pentru protectia cetatenilor, pentru calitatea produselor europene, in special cele alimentare si farmaceutice.Deja exista initiative ale Uniunii Europene de imbunatatire a mecanismelor de raspuns la criza si a rezervelor strategice comune.Daca vrem o actiune a Uniunii Europene si mai puternica in viitor, atunci trebuie sa avem o dezbatere despre a da UE competente si mijloace pentru a putea face asta.