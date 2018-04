Financial Times: UE se teme ca stirile false pot influenta alegerile europarlamentare din 2019

Ziare.

. Preocuparile s-au accentuat dupa dezvaluirile conform carora compania de analize politice Cambridge Analytica a colectat ilegal datele a peste 50 de milioane de utilizatori Facebook pentru a le folosi in scop electoral in scrutinul prezidential din Statele Unite.Firma Cambridge Analytica a negat utilizarea datelor Facebook in activitati de configurare a profilurilor electorale", observa editorialistii Mehreen Khan si Michael Peel intr-un articol publicat in cotidianul Financial Times intitulat "Bruxelles-ul intentioneaza contracararea stirilor false in retelele online / Scandalul Cambridge Analytica amplifica preocuparile privind scrutinul europarlamentar".Julian King, comisarul european pentru Securitatea UE, a cerut un plan "clar" referitor la modul in care retelele de socializare online isi desfasoara activitatile in perioade electorale sensibile, incepand cu scrutinul europarlamentar programat in mai 2019.Julian King i-a trimis o scrisoare lui Mariya Gabriel, comisarul pentru Economie Digitala, in care cere mai multa transparenta asupra algoritmelor pe care platformele le folosesc pentru promovarea stirilor, fixarea de limite privind colectarea datelor de natura personala in scopuri politice si dezvaluirea de catre companiile din domeniul tehnologiei informationale a surselor de finantare a "continutului sponsorizat".Julian King pledeaza pentru o "abordare mai constrangatoare" in locul autoreglementarilor, inclusiv prin stabilirea unor "indicatori de performante definiti clar". Propunerile formulate de Julian King sunt sustinute de alti comisari care contribuie la elaborarea planurilor Uniunii Europene de contracarare a "dezinformarii online".Dezvaluirile privind activitatile firmei Cambridge Analytica au accelerat dezbaterile, oficialii europeni insistand pentru linii legislative mai clare referitoare la modul in care platformele online trebuie sa actioneze pentru protejarea democratiei."Activitatile de profilare psihometrica" de genul celor la care ar fi recurs firma Cambridge Analytica sunt doar "un preambul al efectelor profund ingrijoratoare pe care actiuni precum dezinformarea le pot avea asupra democratiilor liberale functionale", afirma Julian King in scrisoare."Este clar ca amenintarile cibernetice cu care ne confruntam se schimba de la cele care vizeaza sisteme la cele constand in mobilizarea din ce in ce mai mare a mijloacelor informatice in scopul manipularii comportamentelor, amplificarii clivajelor societale, subminarii sistemelor noastre democratice si generarii de dubii asupra institutiilor democratice", atrage atentia comisarul pentru Securitatea UE.Avertismentul Bruxelles-ului intervine in contextul in care numeroase state din cadrul Uniunii Europene elaboreaza " legi contra stirilor false ", pe fondul suspiciunilor privind ingerinte ale Rusiei in alegeri desfasurate in Europa in ultimul an. Franta pregateste legi care sa le permita instantelor judiciare sa inlature ori sa blocheze informatii false in campaniile electorale. Germania a adoptat o lege impotriva "mesajelor de instigare la ura", prin care platformele online trebuie sa inlature imediat continutul de tip terorist, xenofob si fals, altfel risca amenzi de pana la 50 de milioane de euro.Oficialii UE se tem ca in campania premergatoare scrutinului europarlamentar din 2019 forte politice populiste si eurosceptice ar putea folosi platforme online pentru a raspandi teorii ale conspiratiei, stiri false si a difuza inregistrari video trucate.Un sondaj de opinie realizat la nivelul Uniunii Europene releva ca mai mult de o treime dintre cetatenii europeni intalnesc zilnic stiri false, iar 83% considera acest fenomen drept o amenintare la adresa democratiei. Insa criticii abordarii Comisiei Europene avertizeaza ca exista riscul blocarii dezbaterilor politice legitime.