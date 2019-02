Frans Timmermans cere salarii corecte in Uniunea Europeana

Ziare.

Invitat la congresul Partidului Socialist ungar, actualul prim-vicepresedinte al Comisiei Europene a declarat ca nu va face intelegeri cu dreapta radicala in cazul in care va deveni presedinte al executivului UE dupa alegerile europarlamentare din 23-26 mai.El a subliniat ca socialistii ungari trebuie sa-si indrepte atentia catre tineri, creand conditii in Ungaria astfel incat acestia sa nu fie nevoiti sa plece in alte tari pentru a-si gasi un loc de munca.In opinia lui Frans Timmermans, viitoarele alegeri europarlamentare au drept miza aparitia unei "Europe a solidaritatii".Oficialul CE a mentionat ca ar fi bucuros sa discute cu premierul ungar Viktor Orban despre divergentele lor de opinie si a insistat pe faptul ca nu trebuie facut niciun compromis atunci cand este vorba despre independenta justitiei, egalitatea dintre cetateni si statul de drept.Pe de alta parte, delegatii au aprobat, cu 72% din voturile exprimate, lista Partidului Socialist ungar pentru alegerile europarlamentare, care va fi deschisa de liderul formatiunii, Bertalan Toth.Toth va fi urmat de Istvan Ujhelyi, eurodeputatul Tibor Szanyi, Kata Tutto, Daniel Kallo si Gabor Harangozo. Acestia sunt urmati de sefa organizatiei de femei a Partidului Socialist ungar, Zita Gurmai, si de Barnabas Mester. Doi fosti comisari europeni, Laszlo Andor si Laszlo Kovacs, se afla pe pozitiile 9 si 10 ale listei respective.Viitoarele alegeri pentru Parlamentul European se vor desfasura intre 23 si 26 mai. Reinnoirea Parlamentului European are loc la fiecare cinci ani. Alegerile europarlamentare din luna mai vor avea ca rezultat un Parlament European cu 705 membri, fata de 751 in prezent. Diferenta este data de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana - dintre actualele 73 de mandate europarlamentare detinute de britanici, 46 vor disparea, iar celelalte 27 vor fi repartizate acelor state membre care sunt subreprezentate in PE.Precedentele alegeri europene au avut loc in perioada 22-25 mai 2014.