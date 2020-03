Globalizarea si-a atins limitele. UE si-a atins limitele. Redescoperim Romania

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Ziare.

com

In functie de cat de mult va dura "inchiderea" diferitelor state, PIB-ul global poate pierde intre 5% (o "inchidere" de doar 5 saptamani, urmata de o "redeschidere" lenta, de 8-10 saptamani, precum in cazul Chinei) si 10% (o "inchidere" de 15 saptamani, urmata de o "redeschidere" lenta pana la sfarsitul anului, asa cum se prefigureaza in emisfera occidentala). In termeni nominali, asta inseamna intre 4.500 de miliarde de dolari SUA si 9.000 de miliarde de dolari SUA, la un PIB global nominal de 90.000 miliarde de dolari. Italia, a treia cea mai mare economie din UE, va fi pusa la pamant, iar Spania (a patra economie a Uniunii) se indreapta spre acelasi scenariu.Asta daca nu ne va lovi "valul italian", care ne va destabiliza mult mai rau.In 2019, cifra de afaceri totala a celor 673.000 de companii romanesti a fost de peste 1.500 miliarde de lei:- 40% din aceasta valoare este realizata de catre companiile din comert, dintre care peste jumatate sunt astazi inchise (cele nealimentare sau tip supermarket) ();- 6% din cifra de afaceri totala se datoreaza transportului, dintre care 2% transportului de persoane;- 5% este ponderea industriei auto, inchisa aproape total si inca 3,6% ponderea comertului si reparatiilor auto, la fel aproape total inchis;- inca 20% este restul industriei prelucratoare, inchisa cel putin pe jumatate, pe cale de inchidere totala;- 1% este partea restaurantelor, 0,5% cea a hotelurilor, 0,5% cea a jocurilor de noroc si a pariurilor, 0,4% partea agentiilor de turism, toate inchise complet si 0,4% este ponderea transporturilor aeriene, reduse la mai putin de jumatate;- contributii mari mai au productia de energie (7%), industria alimentara (3%), agricultura (sub 3%), constructia de cladiri (tot sub 3%), IT si telecomunicatii (alte 3%), tranzactiile imobiliare (1%), alte constructii (inca 3%);. Cateva firme vor prospera, in primul rand supermarket-urile, cel putin atat cat vor mai avea ce vinde. Se vor mentine pe linia de plutire sau chiar vor creste colectarea deseurilor (cam 0,8% din cifra de afaceri totala), industria farmaceutica (0,3%), curieratul (0,4%) si captarea si tratarea apei (0,3%). Cam putin, nu? ().Daca "inchiderea" economiei va dura 5 saptamani (vezi cazul chinezesc) vom pierde cam 5% din PIB (daca doar jumatate din companii nu lucreaza), daca va dura 10 saptamani vom pierde 10% din PIB. Pentru ca nu va urma o "deschidere" imediata si la acelasi nivel, vom mai pierde inca 1-2% din PIB, trezindu-ne la sfarsitul anului cu o scadere dramatica ce poate atinge 12% din PIB!Toata raspunderea si toata decizia s-a mutat la nivelul statelor nationale, Comisia Europeana ascunzandu-se sub pat in asteptarea trecerii pandemiei.Comisarii si functionarii milionari nici macar nu si-au pus problema sa incerce ceva, au preferat sa-si planifice linistiti nenumaratele si luxuriantele concedii in care isi petrec timpul.De fapt, oamenii aia se luptau cu Trump si fetisizau China chiar in toiul nebuniei din Wuhan., iar economia ar fi ras voioasa la soare in continuare.Oare nu era logic ca un spatiu cu circulatie libera a persoanelor sa fie inchis concomitent de catre toti? Si nu era oare normal sa aplici acelasi regim de restrictii simultan intr-un spatiu cu libera circulatie a persoanelor? Dar nu, birocratii bruxell-ezi au preferat sa-si afunde corpurile pretioase in pernitele pufoase ale nepasarii, construind impreuna cu Greta politici de demolare industriala. Si s-au facut ca nu vad uriasa imbracata in negru cum isi agita coasa deasupra raului Pad. Pana la urma, de ce le-ar fi pasat de Europa pe care o conduc, desi nimeni nu i-a ales? Ei nu participa la nicio alegere, nu alearga dupa voturi, nu au nicio responsabilitate. Ce treaba are, bunaoara, Ursula von der Leyen cu europenii, cand pana la urma ea isi datoreaza salariul fix si urias doar bunavointei Angelei Merkel?Atunci cand, inca din ianuarie, Matteo Salvini cerea carantina pentru toti strainii veniti in Italia, toata nomenclatura europeana il arata cu degetul ca pe inamicul nationalist al unei Europe a-nationala, fericita de parteneriatul cu China comunista si deja virusata la propriu. Aceeasi Europa, care a uitat cand ironiza populismul partidului, acum i-a descoperit premierului aceluiasi partid, Giuseppe Conte, vocatia de erou in lupta contra coronavirusului. Pai nu era mai bine sa fie erou de la inceput si sa nu permita distractia necontrolata din Lombardia? Stiti ce s-a intamplat fix acum o luna la Milano? Meciul de fotbal Atalanta Bergamo-Valencia, cu 50.000 spectatori in tribuna! Unii spun acum ca virusul a fost adus pe pamant italian din Germania, dupa intalnirea unui italian cu un chinez tocmai la Munchen, dar uita sa mentioneze ca primele cazuri diagnosticate in peninsula au fost doi cetateni chinezi, inca din ianuarie. Jocul politic stupid de a ironiza pericolul si de a lupta pentru "stilul exuberant de viata italian" i-a acaparat total pe politicienii de la Roma si i-a facut sa nu vada armata de elefanti care scuipau coronavirusi in sufrageria Padaniei prea-bogate.Lasa cu nici cu ai nostri nu mi-e rusine, nici ei nu s-au lasat mai prejos!Dar oare serviciile de informatii si sutele de agentii si autoritati, pe care le tot preamaresc analistii oficiali pe la miile de simpozioane unde se cheltuie banii de autostrazi, oare astea nu or fi vazut cum se plimba nestingherit virusul de la Wuhan la Munchen, de la Munchen la Milano si de la Milano la Bucuresti sau la Timisoara? Oare de cate mii de salarii si pensii speciale ar fi avut nevoie sa-si dea seama ce va urma doar cand se uitau la avioanele care plecau pline din China spre vestul Europei sau la zecile de zboruri pe zi dintre nordul Italiei si Romania?Oare chiar trebuie sa fii un geniu sa te prinzi ca, daca unul din patru calatori care intra sau ies din tara merg spre sau vin dinspre Italia, Romania se va umple de aceleasi dovezi ale comertului liber cu China? Se pare ca a fost mai bine sa se bucure de simpozioanele inchinate unui cuvant ciudat, "rezilienta". Ei, cum e acum cu "rezilienta", fara masti, fara ochelari de protectie si fara botosei? Daca tot doreati "rezilienta", trebuia sa vedeti ca depindem de importurile de mancare, ca nu producem in tara medicamente si efecte medicale si ca avem prea putini medici si asistente! Ce "rezilienta" are o natiune de 20 de milioane de locuitori care se uita cum ii moare singurul institut care producea vaccinuri?un sfert din personalul medical de la noi lucreaza astazi in restul Europei. Oare nu ne era mai bine sa-i avem aici, la capataiul nostru? Se pare ca nu, deoarece guvernul a ales sa faca stadioane in panta si parcuri la tara decat sa faca spitale moderne. Se pare ca nu, deoarece guvernul a ales sa plateasca pensii speciale doctorilor in securitate nationala si parlamentarilor si multor altor categorii. Ia sa ne vindece acum Academia de Stiinte ale Securitatii sau Academia de Politie, ca tot sunt pline de doctori!, precum si Institutul "Cantacuzino". Lasa ca o sa cumparam masti, ochelari de protectie, seringi si medicamente de la "partenerii" nostri europeni. Da, dar nu si pe vreme de criza. Acum se aplica logica: fiecare cu ce-i al lui, nemtii cu produsele lor, francezii cu ale lor, astia nici macar pe italieni nu-i ajuta cu un capat de ata. Parca vad ca ajungem sa importam masti medicinale din Turcia, as muri de ras sa vad stirea asta la posturile TV care denuntau regimul dictatorial Erdogan.Adica am reusit sa fim pe primul loc la porumb si floarea soarelui si pe trei la grau in UE, dar sa avem un deficit de aproape 3 miliarde de dolari din comertul alimentar. Uite cum sta minunatul nostru guvern acum si se roaga sa vina carnea din Polonia si Cehia, malaiul din Ungaria, painea congelata din Turcia si Belgia, cartofii din Grecia, ceapa din Franta iar pastele, sosurile si rosiile din brrrr! Italia.Atunci cand ar fi trebuit sa faca pe dracu-n patru sa-si aduca romanii inapoi acasa, politicienii nostri mureau de dragul drepturilor lor in strainatate. Ei, acum, sa vedem cum vor gestiona problema asta. Pai de ce nu va ajuta, mai guvernantilor, "partenerii" vostri din Italia, Spania, Germania sau Marea Britanie sa testati, carantinati si izolati miile de romani care s-au intors acasa?Situatia acelui militian este reprezentativa pentru Romania: Nelu Lupu este un tanar pensionar angajat la o primarie din Bucuresti, fiul sau la SRI, nora la Primarie, nevasta la policlinica MAI. Da, asta este Romania institutionala, asta este aparatul care trebuie sa ne apere si sa guverneze tara! Poate ne salveaza acest fost comisar de amenintarea virusului, doar e si el doctor (and). O, nu, ca e doctorand doar in Ordine Publica, dupa ce ca mai e si master in Integrare Europeana. Cam ce legatura o avea asta cu integrarea europeana? Mai, oameni buni, din fiecare patru lei din bugetul Romaniei, 1,2 lei se duc pe salariile aparatului bugetar, adica sunt "in pixul" acestor familii mafiote care conduc tara!E vremea sa ne trezim, dragi romani, sa ridicam capul din noianul de minciuni in care ne-au ingropat politicienii ani de zile. Ne-au invatat ca globalizarea e buna, pentru ca pot sa faca nemtii comert cu rusii si chinezii in numele nostru si pentru ca pensionarii speciali din "elite" pot sa-si facacu Marele Zid. Ne-au invatat ca globalizarea e buna pentru ca noi nu mai trebuie sa croim masti medicinale sau sa fabricam medicamente, ele vor veni toate din China, India sau Vietnam. Noi, in schimb, ne vom face toti agenti imobiliari. Ne-au invatat ca noi nu trebuie sa ne mai ingrijim de nimic, pentru ca se va ingriji cineva la Bruxelles in numele nostru, de exemplu Adina Valean sau Dacian Julien Ciolos. Nu ne mai trebuie ferme de porci, vom cumpara carne din Polonia, nu ne mai trebuie fabrici de medicamente, vom importa medicamente din Franta, nu ne mai trebuie doctori sau spitale, ne vom trata toti la Viena sau prin telemedicina. Ce, n-aveti incredere in tehnologie? Obscurantistilor.Pai, bine si noi ce mai facem? Noi la ce suntem buni in UE? Noi? Pai, noi suntem cei mai tari la "institutii", avem cea mai mare pondere in PIB pentru asta. Mai avem cel mai mare numar de doctori in securitate si cel mai mare numar de experti in finantat regimurile cleptocratice sau anti-romanesti de la Chisinau. Si da, noi suntem cei mai tari in primari, parlamentari, ministri si functionari parlamentari, aici stam foarte bine. Mai suntem pe primul loc la simpozioane si la productia de studii de fezabilitate. Si avem cel mai odihnit presedinte din UE. Iar treaba ne-o face doamna Ursula, ca ea e mai harnica si se pricepe la globalizare.Nu pot sa nu remarc, asa, de final, ridicolul situatiei in care s-a pus armata de guvernanti a Romaniei. Dupa ce s-au uitat cu coada ochiului cum vine virusul din China peste ei, adus de amiralul Mos Teaca din Constanta, in vreme ce ei se ocupau de alegeri anticipate, acum s-au retras cu totii la multele vile Lac pe care le stapanesc in numele poporului, cu tot cu chelnerii si cramele din dotare. Oare atat sa fi evoluat in ultimii 650 de ani? Stiti unde se desfasoara celebra opera a lui Boccaccio? Intr-o vila din Fiesole, la 5 km de Florenta, acolo unde sapte tinere si trei tineri s-au refugiat sa scape de epidemia de ciuma care a macinat orasul Medicilor in 1348. Acum 670 de ani, populatia continentului era injumatatita de ciuma, adica de bacteria, venita din China, pe drumul matasii, pana in Crimeea, de unde a fost purtata de vapoare pana in portul Genovei.