Impas la Bruxelles in negocierile pentru gasirea unui candidat ideal la succesiunea lui Juncker

O lovitura a Parisului si Madridului

Impas si pe acordul privind emisiile de carbon

Urmeaza un summit extraordinar?

Presedintele Consiliului Euripean Donald Tusk - mandatat sa gaseasca un acord intre sefii de state si de guverne din cadrul UE si Parlamentul European (PE) - a dat un semnal ce a risipit sperantele ajungerii la o solutie in cursul acestei reuniuni."Ieri (miercuri) eram prudent optimist. Azi (joi) sunt mai mult prudent decat optimist", a scris el pe Twitter, postand o imagine in care discuta cu cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron.Tusk face aceasta declaratie pesimista in urma unor discutii pe care le-a purtat cu cei doi lideri, subliniaza surse din anturajul sau, citate de AFP.Summitul a inceput cu un eveniment major - liderii grupurilor socialist si Renew Europe (centru) in PE l-au anuntat joi dimineata pe pretendentul Partidului Popular European (PPE), germanul Manfred Weber, ca nu-i sustin candidatura in cazul unui vot, ceea ce inseamna - sfarsitul sperantelor sale de a prezida CE, au declarat presedintele grupului Verzilor Philippe Lamberts si reprezentanti ai grupului PPE.Macron - care se opune nominalizarii lui Manfred Weber - s-a declarat multumit de aceasta aruncare peste bord. Insa Merkel a refuzat sa o recunoasca.Ea si-a reafirmat sustinerea fata de sistemul "Spitzenkandidaten" - desemnati de fiecare familie politica in vederea preluarii presedintiei CE - si a sugerat ca nicio decizie nu va fi luata cu privire la nominalizari in cursul summitului.PPE a decis sa mentina candidatura lui Manfred Weber, au declarat lideri ai formatiunii pentru AFP."Manfred Weber nu este mort, am luat masa cu el", a lansat, caustic, presedintele PE, italianul Antonio Tajani, membru PPE.Ceilalti doi pretendenti sunt olandezul Frans Timmermans din partea socialistilor si daneza Margrethe Vestager din partea liberailor (Renew Europe).Cel ales - care-i va succede la 1 noiembrie luxemurghezului Jean-Claude Juncker - este necesar sa fie sustinut de 21 din cei 28 de lideri europeni si sa intruneasca o majoritate de cel putin 376 de voturi in PE."Persoana capabila sa reuneasca aceasta dubla majoritate nu este cunoscuta inca", a declarat un diplomat european.Un acord se deseneaza in vederea repartizarii celor patru posturi de putere.PPE, primul grup din PE, revendica presedintia CE, iar aceasta exigenta nu este contestata, insa este nevoie de alt candidat decat Manfred Weber, au declarat pentru AFP trei oficiali.Liberalii vor presedintia Consiliului European, iar socialistii ar obtine postul de sef al diplomatiei europene si si-ar imparti cei cinci ani de mandat ai presedintiei PE cu Verzii - cate doi ani si jumatate fiecare.Raman de gasit numele pentru fiecare dintre functii.Premierul liberal al Luxemburgului Xavier Bettel a declarat ca nu candideaza. Belgianul Charles Michel, citat la presedintia Consiliului, nu a facut declaratii.Acordul este necesar sa respecte exigente de paritate si echilibrul geografic. Donald Tusk s-a angajat sa nominalizeze doua femei.O serie de alte subiecte dificile au fost inscrise pe ordinea de zi a summitului.Discutii animate erau asteptate cu privire la obiectivul neutralitatii carbonului - un echilibru intre emisiile si absorbtiile de gaze cu efect de sera de catre sol si paduri - la orizontul lui 2050.Intr-un proiect al concluziilor vazut de AFP, aceasta data - reclamata de aparatorii mediului ca gaj al bunavointei politice dupa ascensiunea Verzilor in alegerile europene - apare, insa sub forma unei solicitari, ci nu a unui angajament.Liderii le cer ministrilor si CE sa lucreze la "conditiile, stimulentele si cadrul implementarii, in vederea stabilirii felului in care sa se asigure o tranzitie pana in 2050" catre aceasta "neutralitate climatica".Germania, care a avut nevoie de un pic mai mult timp pentru a se pronunta in mod public, s-a alaturat pana la urma clanului celor care sustin anul 2050. "Eu pot sa sutin in mod expres acest obiectiv pentru Germania", a declarat cancelarul Angela Merkel.Insa summitul risca un esec in cazul in care liderii europeni se ataca - pe tema negocierilor lor cu privire la nominalizari - in timpul cinei.Luarile de pozitie ale cancelarului german si altor lideri din cadrul PPE relevau o iritare fata de lovitura data pretendentului lor."Luarea de pozitie a liderilor grupurilor liberalilor si socialistilor a fost luata la Paris si la Madrid", acuzau joi reprezentanti ai familiei PPE.In cazul unui esec cu privire la nume joi, un summit extraordinar este luat in calcul la 1 iulie, cu o zi inainte de sesiunea inaugurala a noului PE, in cursul careia legislativul european isi alege presedintele."Trebuie sa se ajunga rapid la un acord, pentru ca trebuie sa avem o Comisie Europeana operationala sa gestionam Brexitul, mai ales daca Boris Johnson devine premierul Regatului Unit", a insistat un diplomat de rang inalt.Negocierile ar putea sa continue in marja summitului G20, la Osaka, vineri si sambata, unde sase lideri europeni vor fi prezenti, a apreciat un reprezentant european.