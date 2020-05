In cateva saptamani, Uniunea Europeana va fi supusa unui test crucial. Este urgent nevoie de un nou moment Schuman

Iuliu Winkler este membru al Parlamentului European din partea UDMR, grupul parlamentar PPE, vicepresedinte al Comisiei pentru Comert International si membru supleant in Comisia pentru Dezvoltare Regionala din PE.

In urma cu 70 de ani, Robert Schuman, ministrul francez al afacerilor externe, a formulat o viziune complexa cu numeroase elemente importante. Declaratia ce-i poarta numele a pus bazele Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului, care, in decursul anilor, avea sa treaca prin numeroase largiri si transformari. Adresandu-se Frantei si Germaniei, Schuman indemna la crearea "unei organizatii deschisa participarii celorlalte state europene".Din punctul meu de vedere, acesta este unul dintre cele mai importante elemente ale declaratiei. Acest caracter deschis si viziunea legata de largirea constructiei europene a facut posibila, dupa multe decenii, si aderarea la Uniunea Europeana a Romaniei impreuna cu alte state din Est. Deschiderea spre largire a proiectului european a adus pace si stabilitate intr-o regiune care isi petrecuse decenii intregi de partea nefericita a Cortinei de Fier. Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana este, fara indoiala, cel mai important moment al istoriei tarii noastre in secolul 21.Ne aflam, pe plan european si global, in fata unei crize economice fara precedent de la cel de-al doilea razboi mondial. Ne straduim cu totii, Uniunea Europeana si statele membre, sa gasim cel mai potrivit raspuns la amenintarea crizei, sa imaginam cea mai buna strategie de relansare economica, menita sa salveze oameni si companii si o intreaga generatie de tineri care se afla acum la inceputul carierei lor profesionale. Cred cu tarie ca in cautarea celor mai bune solutii avem nevoie de abordari de cel mai inalt profesionalism, dar, in acelasi timp, la fel de importanta va fi si dispozitia sufleteasca si psihica in care ne aflam.Uniunea Europeana se afla la rascruce de drumuri si avem nevoie de un nou moment Schuman pentru a gasi solutiile potrivite.La temelia noului moment Schuman trebuie sa punem solidaritatea, iar pentru a fi capabili de solidaritate trebuie sa recladim increderea. Avem nevoie de regasirea sufletului european, de reconstruirea dialogului dintre state, guverne, natiuni, comunitati si regiuni europene.- Cadrul Financiar Multianual. Bugetul comun european de 7 ani, pentru care asteptam o propunere din partea Comisiei Europene in zilele urmatoare, trebuie sa indeplineasca cateva conditii ale solidaritatii. Acest buget trebuie sa fie mai mare decat cel actual pentru a asigura atat resursele necesare politicilor traditionale - Politica de coeziune si Politica Agricola Comuna - cat si finantarile noi pentru planul de relansare economica. Nu putem accepta un buget care sa finanteze relansarea economica post - coronavirus prin reducerea resurselor pentru politicile traditionale. Bugetul european si planul de relansare trebuie sa fie nediscriminatorii intre statele membre din zona euro si cele care inca nu au introdus moneda unica europeana. Flexibilitatea este un element important, pentru ca nevoile urgente trebuie finantate acum si nu intr-un viitor incert. In sfarsit, avem nevoie de masuri concrete pentru a salvgarda piata unica europeana, inclusiv prin aderarea imediata a Croatiei, Bulgariei si Romaniei la spatiul Schengen.Uitandu-ne inapoi, trecand in revista istoria constructiei europene, vedem ca toate crizele au consolidat Uniunea Europeana si au fortat-o sa faca pasi catre viitorul comun. Cred cu tarie ca Uniunea Europeana isi va gasi puterea de a face un mare pas catre viitor. Cred in crearea unui moment Schuman in 2020.La multi ani, Uniunea Europeana!