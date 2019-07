In cautarea echilibrului

Este parlamentar european din 2007 si presedinte al Comisiei pentru industrie, cercetare si energie (ITRE), in legislaturile anterioare fiind presedinta a Comisiei de mediu, sanatate publica si siguranta alimentara, vicepresedinta a grupului ALDE si a Parlamentului European. Inainte de ultimele alegeri europene, s-a clasat pe locul al patrulea in topul celor mai influenti europarlamentari, elaborat de VoteWatch Europe.

Poate parea o schimbare radicala, dar, de fapt, vorbim de domenii complementare: nu exista bunastare fara atentie pentru mediu, nu exista sanatate publica fara resurse pentru a o sustine, nu exista cercetare fara misiunea de a fi in slujba omului, dupa cum nu exista crestere economica fara sustenabilitate. Industria trebuie sa fie cel mai bun partener al protectiei mediului, pentru ca, sa nu uitam, planurile ambitioase au nevoie de finantari pe masura. Suntem datori, mai presant ca oricand, sa gasim un echilibru care sa duca la o viata mai buna pentru toti cetatenii europeni, intr-o ecuatie care capata din ce in ce mai multe variabile.Sunt la a patra legislatura in Parlamentul European si acesta, astazi, arata foarte diferit de cel in care am ajuns eu, prima oara, ca observator, inainte de intrarea Romaniei in UE.In primul rand, "marginile", "extremele" stanga-dreapta ale hemiciclurilor de la Bruxelles si Strasbourg (salile de sedinta, semicirculare) sunt mai consistent ocupate de eurodeputati de "extrema". Apoi, "centrul" e mai fragmentat, ceea ce inseamna ca, in noua configuratie, se va negocia mai mult pentru a se ajunge la un rezultat.Cumva, cetatenii care au decis compozitia acestui parlament, dovedind, de altfel, interes pentru alegerile europene, ne-au aratat care sunt prioritatile lor pentru UE. Popularii, din al caror grup fac parte, raman cei mai numerosi, cu o agenda complexa, care cuprinde obiective de la cercetare in domeniul medical pana la o politica externa mai activa a Uniunii. Verzii, surpriza alegerilor europene, cu scoruri bune in Europa de Vest, arata preocuparea celor mai tineri pentru mediul inconjurator. Cresterea ca numar a eurodeputatilor din partide noi, populiste sau nu, ne indica inclusiv ca oamenii vor o schimbare, ca asteapta de la politicieni rezolvari urgente ale problemelor sociale si politice. Totusi, exista o mare diferenta intre abilitatea de a avea un discurs vehement si abilitatea e a rezolva probleme. In aceasta noua configuratie, echilibrul va fi asigurat prin negocieri mai complexe decat in legislaturile precedente, iar lupta in PE nu se va da in discursuri, ci in fapte."Sunt convinsa ca natura pluralista a adunarii noastre parlamentare poate sa ne imbogateasca munca si nu sa serveasca drept frana in continuarea constructiei europene", spunea Simone Veil, prima femeie aleasa presedinta a unei institutii europene, in discursul ei inaugural. E valabila si astazi dorinta ei de acum cateva decenii, timp in care, Parlamentul European si-a crescut influenta la nivelul vietii de zi cu zi a cetatenilor din Uniune. Astazi avem un parlament care reglementeaza, cu o buna proiectie de viitor, mai pragmatic decat oricand, acest mamut economic, politic si social, numit Uniunea Europeana. Sigur, am colegi care cred, eronat, ca treaba lor e politica interna a tarilor din care provin, ba chiar care si-au preluat mandatele cu spatele la intonarea imnului european, dar organizarea parlamentara e suficient de eficienta cat sa depaseasca acest fel de dificultati si sa livreze lucruri cu adevarat importante.Sigur, sunt onorata ca sunt presedinta de comisie. Am fost primul roman care a avut aceasta functie, raman in aceasta postura, sper ca activitatea colegilor mei din Romania, in noul legislativ, sa propulseze si alte nume in functia de presedinte de comisie, in viitorul nu foarte indepartat.Pe langa satisfactia mea profesionala, insa, mult mai important ramane faptul ca sunt presedintele comisiei care este cel mai important actor in apararea si dezvoltarea competitivitatii europene, iar politicile ITRE pot ajuta Romania sa-si creasca sectorul de cercetare, sa-si dezvolte mai mult sectorul IT. Si in trecut, ca membru in comisia ITRE si ca presedinta a comisiei ENVI, am sustinut consolidarea rolului Romaniei ca furnizor de energie pe piata regionala si europeana. Si aici nu vad numai oportunitatea economica pentru Romania, ci si de securitate si stabilitate pentru UE.Uniunea e intr-o situatie mai complicata decat acum 5 ani, dar asta nu inseamna doar mai multe probleme, ci si mai multe oportunitati. Pe care le putem vedea si valorifica, daca ne pastram echilibrul.