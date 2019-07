In ce comisii din PE vor activa Basescu, Grapini si ceilalti eurodeputati romani

Sursa: Biroul de presa al PE

Regulile formarii comisiilor

Noii europarlamentari alesi in urma scrutinului din 26 mai s-au impartit pe comisii, iar componenta acestora, precum si noii vicepresedinti si chestori ai Parlamentului European au fost votate in conformitate cu deciziile luate in grupurile politice.Votul s-a dat miercuri, iar eurodeputatii au fost impartiti in cele 20 de comisii si subcomisii, se precizeaza intr-un comunicat remis Ziare.com.De asemenea, avemsi, toti votati in plenara de miercuri. Niciun roman nu figureaza printre acestia.In ceea ce priveste componenta comisiilor, de remarcat este faptul ca fostul presedinte al Romanieiface parte din comisiile de Afaceri Externe si "Securitate si Aparare", la fel ca sifostul sef al comisiei de control SRI din Parlamentul de la Bucuresti, care a intrat, in plus, si in comisia de Control bugetar., fostul premier PSD care ataca bancile si se lauda ca nu tine banii pe card, ci plateste cash, este membru doar in comisia pentru Comert international.Si jurnalista, cap de lista la PSD, va activa tot intr-o singura comisie, cea pentru Agricultura si dezvoltare rurala, la fel ca si, fost cap de lista la PNL, care este membru doar al comisiei de Libertati civile, justitie si afaceri interne.In aceasta din urma comisie regasim si doi fosti ministri de Interne:sivor activa in comisiile de Dezvoltare regionala, primul, si "Transport si turism" si Petitii, cel de-al doilea.In comisia de Bugete vom regasi trei profesionisti:si, iar din comisia de Control bugetar vor mai face parte, in afara de Claudiu Manda, si fostul comisar europeansi, fost ministru al Fondurilor europene.Niciun eurodeputat roman nu va activa in unele comisii, precum cea pentru Afaceri juridice sau cea de Cultura si Educatie.Grupurile politice vor confirma ulterior listele cu membrii supleanti ai comisiilor."Conform Regulamentului de procedura al Parlamentului European (articolul 199 revizuit), componenta comisiilor si a subcomisiilor trebuie sa reflecte pe cat posibil componenta Parlamentului.Proportionalitatea locurilor in comisie distribuite intre grupurile politice trebuie sa respecte numarul intreg cel mai apropiat, iar Conferinta Presedintilor (mai precis, Presedintele PE si liderii grupurilor politice) este cea care poate rezolva orice dispute legate de impartirea proportionala.Grupurile politice si membrii neafiliati decid ce deputati vor numi in fiecare comisie si subcomisie. Nu este permis schimbul de locuri intre grupurile politice", se precizeaza in comunicatul citat.