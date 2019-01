In proportie covarsitoare, romanii cred ca presedintia UE este un lucru bun pentru tara noastra

Ziare.

Cu toate acestea, 68% dintre cei chestionati sunt sceptici in privinta sanselor ca Romania sa intre in Schengen.Sunt rezultatele unui sondaj de opinie realizat de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie (IRES) si dat, joi, publicitatii.Potrivit datelor, 68% dintre respondenti au auzit despre faptul ca Romania detine, in 2019, presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, iar 60% stiau ca durata va fi de 6 luni, in timp ce 20% au raspuns ca va fi pentru o perioada de un an, iar 14% de 4 ani.78% dintre romani considera ca detinerea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene este un lucru bun pentru tara noastra, iar 10% ca este un lucru rau, iar mai mult de doua treimi dintre participantii la studiu (70%) cred ca Romania va avea mai mult de castigat in urma detinerii Presedintiei Consiliului UE, in timp ce 19% cred ca va avea mai mult de pierdut.Intrarea Romaniei in UE este evaluata ca un aspect pozitiv de catre 81% dintre romani, in timp ce 12% considera ca a fost un lucru rau.De asemenea, 68% dintre respondenti cred ca sansele Romaniei de a deveni membru cu drepturi depline ale Spatiului Schengen, in anul 2019, sunt mici si foarte mici.Sondajul IRES a fost unul de tip interviu telefonic si a avut loc in perioada 7-9 ianuarie 2019, pe un esantion de 1.356 de subiecti, eroarea maxima tolerata fiind de plus/minus 2,7%.