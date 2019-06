Initiativa inedita, sustinuta de diplomati, universitari, politicieni si antreprenori: Romania europeana trebuie aparata acum Interviu

"Nimic nu este ireversibil"

"Totul se poate narui intr-o clipa de neatentie sau de neglijenta a societatii"

Sunt mai bine de 10 ani de cand am aderat la Uniunea Europeana. De ce ati considerat ca trebuie sa aparati Romania europeana si, mai ales, de cine?

Brexitul este o lectie dura, pe care am invatat-o cu totii. Ce concluzii putem trage dupa tot ceea ce s-a intamplat in Marea Britanie?

Cum s-a nascut ideea acestui proiect? Are vreo legatura cu alegerile europarlamentare si referendumul din 26 mai?

Ce va propuneti sa faceti concret? Ce tipuri de activitati aveti in vedere pentru a va atinge obiectivele?

Cum intentionati sa ajungeti la votantii de la sate sau din comunitatile mai putin informate in legatura cu UE si, deci, mai usor de manipulat de catre rauvoitori?

Diplomati, universitari, tineri politicieni si antreprenori au decis, in premiera, sa isi uneasca eforturile pentru a proteja Romania impotriva demersurilor populiste si antidemocratice care ar putea sa o indeparteze de familia sa europeana, asa cum s-a intamplat, de exemplu, cu Marea Britanie.Asociatia va monitoriza cu atentie guvernarile, va adopta pozitii publice in favoarea respectarii valorilor fundamentale ale Uniunii Europene si, mai ales, va dezvolta proiecte de educare a publicului in spirit european, in special a tinerilor.", se arata inPresedinte al ICDE este conf.dr. Valentin Naumescu , diplomat de cariera, fost secretar de stat in MAE si cadru didactic la Universitatea Babes Bolyai, iar printreregasim profesori universitari, diplomati, politicieni, antreprenori, experti anticoruptie sau oameni de afaceri din Cluj, Iasi, Timisoara sau Bucuresti. In echipa ii regasim pe judecatorul Cristi Danilet, dar si pe europarlamentarii Siegfried Muresan si Ramona Strugariu, precum si pe fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna.La conferinta de presa in cadrul careia a fost lansat public acest proiect inedit au fost prezentate pe scurt obiectivele urmarite si pasii ganditi pentru indeplinirea lor., a reamintit ca una dintre cele 6 valori esentiale care stau la baza fondarii UE este respectarea statului de drept si a subliniat ca Justitia, atacata de politicieni in ultimii ani, este unul dintre instrumentele prin care au fost cladite credibilitatea si imaginea Romaniei in Europa.La randul sau,, a mentionat faptul ca istoria ne invata ca "nimic nu este ireversibil, lucrurile pot intra pe directii nefericite", dar si ca acest proiect nu trebuie sa fie doar pur academic, ci unul deschis publicului larg."Nu trebuie sa ne limitam doar la orasele mari, ci sa mergem si la Pascani sau Dorohoi, pentru ca si cei de acolo conteaza, si cei de acolo voteaza", a subliniat acesta.Raspunzand intrebarilor adresate, membrii fondatori au precizat ca vor fi adoptate diverse pozitii publice fata de ceea ce se intampla pe scena politica, dar nu in calitate de "arbitru al luptei electorale", ci in ideea de a monitoriza si evalua ""."Activitatea organizatiei nu va fi politica sau impotriva unui partid, ci transpartinica. Oricine va fi la putere se va bucura de aceeasi atentie, monitorizare si evaluare din partea noastra, indiferent de coloratura politica (...) Democratia nu se rezuma doar la a ne prezenta, o data la 4 sau 5 ani, pentru a alege reprezentantii in structurile nationale si europene, (...)", a subliniat judecatorul Cristi Danilet, adaugand ca cetatenii trebuie sa fie ajutati sa inteleaga "ce inseamna Europa pentru Romania, dar si Romania pentru Europa".Intreaga activitate a ICDE se bazeaza pe voluntariat, asociatia pornind la drum "cu contributii foarte mici din partea membrilor fondatori", urmand sa se identifice ulterior noi surse de finantare."Plecam la drum cu multe bune intentii si cu speranta ca cei care pot ajuta aceste proiecte si vor asculta argumentele noastre vor decide sa le sprijine", a subliniat presedintele ICDE.Contactat dea acceptat sa ne ofere cateva detalii suplimentare despre aceasta initiativa inedita, exprimandu-si speranta ca demersul se va bucura de o sustinere tot mai puternica din partea tinerilor, a intelectualilor si, in general, a reprezentantilor societatii civile.Observatia de la care a pornit acest proiect este ca la 12 ani de la aderarea Romaniei la UE tot mai multi romani au inceput sa constientizeze ca nimic din valorile europene castigate odata cu aderarea ( respectarea demnitatii umane, libertatea, democratia, egalitatea, statul de drept si respectarea drepturilor omului ) nu este garantat si ireversibil si ca, din pacate, totul se poate narui intr-o clipa de neatentie sau de neglijenta a societatii.Exista in mod clar, in intreaga Europa Centrala,si aceste tendinte au inceput sa se manifeste, dupa ianuarie 2017, si in Romania.In acceptiunea noastra, optiunea Romania Europeana, pe care o definim ca pe o optiune intelectuala, educationala, culturala si politica deopotriva, trebuie aparata si promovata continuu, zi de zi.Iar noi vrem sa facem lucrul acesta, dincolo de ceea ce fac partidele politice proeuropene, prin proiecte specifice deSunt concluzii foarte ingrijoratoare - ca lucrurile se pot deteriora inclusiv in democratii foarte avansate, in care ai fi tentat sa crezi ca nimic rau nu se mai poate intampla, ca lumea considera de la sine intelese adevarurile politice de bun simt. Dar,(de doar 30 de ani) ca a noastra.Daca acest lucru s-a putut intampla in Marea Britanie, daca au aparut partide antieuropene care sunt in crestere in Germania, in Franta (partidul lui Marine Le Pen a castigat alegerile europene!), putem sa avem. Am fi naivi sa nu ne dam seama ca acest pericol exista intr-o democratie care are receptori, senzori de alarma, mult mai putin dezvoltati decat cei din Marea Britanie.Ceea ce propunem noi este un efort permanent de urmarire, de analizare, de explicare si in acelasi timp de protectie impotriva tentatiilor discursului antieuropean.Noi am inceput sa lucram la aceste documente si la constructia echipei prin luna aprilie, deci avem cateva luni de discutii, de consultari. Intr-adevar, este foarte interesant ca tot ceea ce am simtit noi s-a confirmat in 26 mai, zi foarte importanta pentru noi pentru ca a aratat un lucru:. Numarul mare de votanti, rezultatele foarte bune ale partidelor proeuropene, precum si reusita referendumului pentru statul de drept si pentru valorile europene initiat de presedintele Iohannis au aratat ca exista o baza sociala si culturala in Romania pentru optiunea europeana.Iar asta ne-a dat sperante si ne-a confirmat ca demersul nostru va avea sustinere la baza societatii - ca e vorba de tineri, de specialistii din universitati, de intelectuali, de magistrati, de activisti si militanti din sfera societatii civile.Sunt resurse importante pentru a apara Romania europeana, dar in acelasi timp. Din pacate, s-a vazut ca dupa 26 mai nimic nu s-a schimbat, de fapt, in viata politica. Majoritatea parlamentara este aceeasi, partidele care formeaza arcul guvernamental sfideaza in continuare valorile europene si votul dat de romani in 26 mai.Suntem convinsi ca, asa incat ceea ce vrem noi sa facem este sa oferim un instrument, reprezentat de proiecte civice, de educatie si cultura politica, pentru apararea acestei optiuni.Desigur, speram ca si partidele politice care au semnat Acordul National in data de 12 iunie, la Palatul Cotroceni, sa faca acelasi lucru prin mijloacele lor specifice.Sunt cateva proiecte pe care noi deja le-am aprobat si care vor fi prioritatile noastre pentru perioada 2019-2020. Primul proiect va fi. Noi vrem ca aceasta scoala de vara sa devina o traditie anuala in Romania, sa fie un spatiu recunoscut de reflectie europeana, care sa reuneasca intelectuali, oameni de cultura, oameni politici, adresat in principal tinerilor, si in care sa analizam, sa prospectam conexiunile Romaniei cu procesele europene (economice, politice, culturale).Un al doilea proiect la care ne-am gandit este lansarea unui, care va presupune organizarea a patru astfel de mese rotunde pe an, la Cluj, Bucuresti, Iasi si Timisoara. Pe langa faptul ca vor anima intelectualitatea locala, mediile locale, intentionam sa puna in discutie o tema importanta a momentului.De asemenea, pentru ca 21 iunie este ziua de nastere a asociatiei noastre, am hotarat ca in fiecare an pe 21 iunie sa acordampentru recunoasterea contributiei la respectarea si promovarea valorilor europene in Romania. O sa vedem, mai discutam, daca vor fi mai multe categorii de astfel de premii - pentru tineri, pentru experti etc.In plus, dorim sa gandim, fie ca e vorba despre tineri din organizatiile de tineret ale partidelor politice, fie ca e vorba despre tineri din institutii de invatamant, privind tematica europeana - politici si institutii ale UE, beneficiile apartenentei la UE etc.Vor mai fi si alte activitati, de exemplu in toamna lansam, cu participarea judecatorului Cristi Danilet, vicepresedinte al asociatiei noastre. Pregatim si lansarea filialei de la Iasi si, in plus, avem in plan si filiale in strainatate (Franta, Germania, Italia, Olanda etc.)Primele care vor porni sunt filialele din centrele universitare mari, dar e foarte interesant un lucru care se intampla: Noi am vazut in aceste doua zile, de cand am inceput sa facem cunoscut evenimentul nostru, cat de mare este interesul oamenilor de a infiinta astfel de asociatii sau grupuri de lucru chiar si in orase mai mici (Constanta, Buzau, Baia Mare) .Intr-adevar, noi ne-am propus sa nu ramanem doar in cetatile universitare mari ale tarii, unde exista si alte mijloace de informare si alte posibilitati educative. Pentru noi va fi foarte important sa ne ducem spre zonele unde informatia europeana poate patrunde mai greu.In sensul acesta vom initia un program pentru tineri., un fel de formare a formatorilor, in care sa venim cu materiale usor accesibile (pe care sa le multiplicam apoi pentru elevi), astfel incat profesorii sa stie sa explice beneficiile apartenentei la UE intr-o maniera mai atractiva, mai spectaculoasa, pentru copii.Aceste informatii nu trebuie sa ramana la nivelul de clisee, de lozinci, ci vrem ca, intr-adevar,. Pentru ca aici exista riscul unei rupturi intre generatii.Este vorba de cei care si-au trait o parte importanta a vietii in comunism, printre care ma numar si eu, pentru care nu mai este necesar, poate, sa argumentam de ce este mai buna UE sau o democratie liberala decat un regim autoritar si autarhic. Dar sunt si tot mai multi romani nascuti dupa 1990, asa cum sunt europenii nascuti in ultimele decenii si care nu mai au memoria razboiului, si care, iata pot cadea, din pacate in, care sa propuna din nou garduri, inchiderea Europei sau alte masuri de forta.