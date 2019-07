Italia da iarasi presedintele Parlamentului European, pe David-Maria Sassoli. De ce niciun roman nu a candidat (Video)

LIVE TEXT

Fum alb la Bruxelles dupa 3 zile de negocieri

Comisia Europeana - Ursula von der Leyen

Consiliul European - premierul Belgiei, Charles Michel

Inalt Reprezentant - ministrul spaniol Josep Borrell

Banca Centrala Europeana - Christine Lagarde

Patru candidaturi au fost depuse, marti seara, pentru conducerea Parlamentului European, dar pe lista nu s-a regasit niciunul dintre cei doi pe care i-ar fi dorit Consiliul European, in pachetul de distribuire a inaltelor functii europene, stabilit dupa un maraton de negocieri, la Bruxelles.Cei patru canditati din prima runda au fost: Ska Kealler (Partidul Verzilor / Germania), Sira Rego (Stanga Europeana Unita/Stanga Verde Nordica / Spania), David-Maria Sassoli (Alianta Progresista a Democratilor si Socialistilor/ Italia) si Jan Zahradil (Grupul Conservatorilor si Reforminstilor Europeni / Cehia) . In a doua runda, cea decisiva, s-au prezentat aceiasi candidati.- Italianul David-Maria Sassoli a reusit, din a doua tura de vot, sa obtina presedintia Parlamentului European, pentru Grupul Socialistilor, cu 345 de voturi, in conditiile in care avea nevoie de majoritatea calificata, si anume 334 de voturi, potrivit tabelei cu rezultate afisate in plen.A inceput cea de-a doua runda de vot, sunt aceiasi candidati.Intre timp, Alianta PLUS USR a anuntat ca va cere Consiliului European sa sprijine candidatura Laurei Codruta Kovesi pentru Parchetul European."Dupa negocierile in care Consiliul European a agreat numele persoanelor care vor prelua conducerea institutiilor europene pentru urmatorii ani, Alianta 2020 USR PLUS considera ca Estul continentului nu este bine reprezentat. La varful Comisiei, Parlamentului European si Consiliului nu exista inca acest echilibru geografic pe care noi l-am cerut si pentru care insistam.Tinand cont ca in acest moment candidatura Laurei Codruta Kovesi pentru functia de Procuror sef european este blocata in Consiliu, consideram ca sustinerea Parlamentului pentru aceasta candidatura, cu toata forta noului mandat, este esentiala.Alianta 2020 USR PLUS va pune pe agenda tuturor discutiilor si negocierilor care urmeaza aceasta candidatura ca o necesitate atat pentru o reprezentare a Romaniei si a Europei de Est la varful institutiilor europene cat si ca o datorie de onoare a eurodeputatilor nostri", a transmis Alianta 2020, intr-un mesaj public.Se depun iarasi candidaturile - pot fi acelasi, dar si altele noi - iar votul se reia la 12:40, ora Romaniei.David-Maria Sassoli a primit 325 de voturi, cele mai multe, dar nu are majoritate calificata.In total au fost 735 de voturi, dintre care 73 nule si 662 exprimate.Urmeaza o noua runda de vot.S-a incheiat votul, observatorii se retrag pentru desfacerea urnelor.Cristian Ghinea, europarlamentar din Grupul Renew Europe, scrie pe Facebook ca pachetul negociat de Consiliu inseamna si ca institutia ar putea sa sustina de acum candidatura Laurei Kovesi pentru Parchetul European.Incepe votul, e nevoie de majoritate absoluta:Antonio Tajani reitereaza independenta PE fata de orice alte institutii din exterior:"Parlamentul isi va alege presedintele, indiferent de orice alta revendicare din afara".Siegfried Muresan, vicepresedinte PPE, explica de ce alegerea Consiliului European, Serghei Stanisev, nu se regaseste pe lista candidaturilor, dar si cum a ratat PSD o functie europeana.Ska Keller si-a inceput discursul de candidatura cu un mesaj despre negocierile din Consiliul European, care ar fi vrut sa cuprinda si presedintia Parlamentului European:Antonio Tajani a deschis sesiunea, cu un mesaj-replica pentru Consiliul European:"Astazi ne vom alege presedintele Parlamentului, pe baza regulamentului nostru, nu a unor propuneri din exterior".Astfel, marti seara, liderii reuniti in Consiliul European au agreat, potrivit surselor europene citate de Politico si Calea Europeana, ca Parlamentul European sa revina, prin rotatie, bulgarului Serghei Stanisev si germanului Manfred Weber (pentru a doua parte a legislaturii).O propunere care nu s-a auzit bine la Strasbourg, unde e reunit Parlamentul European in prima plenara a acestei legislaturi, pentru ca asta ar insemna ca presedintia PE sa fie practic "primita in plic" de la Consiliu, iar aceasta tatonare pentru suprematie intre Parlament si Consiliu nu e la primul episod.Primul vot este programat miercuri, la ora locala 09:00 (10:00 ora Romaniei), dar e necesara majoritatea.Daca niciunul dintre candidati nu obtine 50% plus unu, votul se reia pentru o noua runda, pentru care se pot propune aceiasi candidati sau unii noi.Dupa trei zile de negocieri la Bruxelles , liderii Uniunii Europene au ajuns, marti seara, la un acord, un presedinte al Comisiei Europene din afara procesului de Spitzenkandidaten, ministrul german al Apararii Ursula von der Leyen.Anuntul a fost facut de Donald Tusk, intr-o serie de mesaje succesive postate pe Twitter.