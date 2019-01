Jean-Claude Juncker revine la Bucuresti, pentru debutul oficial al presedintiei romane a Consiliului UE

Ziare.

Astfel, presedintele Comisiei Europene va fi in Romania, in 10 si 11 ianuarie, pentru a marca inceperea oficiala a Presedintiei romane, care va debuta cu un concert de deschidere incepand cu ora 20.00, potrivit unui comunicat al reprezentantei CE in Romania.Juncker are programat, joi, un discurs cu aceasta ocazie. Discursuri vor tine si premierul Dancila, presedintele Parlamentului European Antonio Tajani si presedintele Consiliului European Donald Tusk.Presedintele Comisiei Europene va avea, vineri, intalniri bilaterale cu seful statului si ulterior cu premierul Viorica Dancila. Cele doua reuniuni vor fi urmate de conferinte de presa.Astfel, de la ora 10.30, Jean-Claude Juncker va sustine o conferinta de presa, alaturi de presedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, iar de la 12.30 va avea la Palatul Victoria o conferinta de presa alaturi de premierul Viorica Dancila.Agenda vizitei oficialului european, include si intalniri cu presedintii Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu.Vineri, 11 ianuarie, Colegiul Comisarilor va avea intalniri cu presedintele Romaniei si prim-ministrul Romaniei, pentru a discuta despre prioritatile Presedintiei romane.