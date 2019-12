Johannes Hahn: Bugetul UE 2021/2027 - A venit timpul sa asiguram cea mai buna valoare adaugata pentru cetatenii europeni! (Op.Ed)

Johannes Hahn, comisarul european pentru buget si administratie

Comisia si-a prezentat propunerile in mai 2018, negocierile au inceput in mod serios anul acesta, iar Presedintia finlandeza a propus acum un compromis. Fara indoiala, este o sarcina dificila. Pozitiile statelor membre sunt diametral opuse, in conditiile in care unii recomanda retinere in perspectiva Brexitului, in timp ce altii sustin ca domenii cheie precum agricultura si dezvoltarea regionala necesita sprijin in continuare.Aceasta este literalmente. Cu raspunsuri potentiale care includ politica agricola comuna si cea de mediu, cheltuieli regionale si sociale, prioritati noi si consolidate variind de la inovare, digitalizare si investitii la migratie, actiune externa, aparare si securitate, proiectul Comisiei din luna mai a anului trecut reprezinta o propunere realista. La un nivel de 1.114% din produsul national brut (PNB) al Uniunii, se bazeaza pe premisa conform careia viitorul buget al UE ar trebui sa fie unul modern si ambitios, luand in considerare dificultatile generate de Brexit.Totodata,. Avand in vedere beneficiile pietei unice care va contribui cu aproximativ 6% in medie pe an la economia europeana, contributiile nationale necesare pentru finantarea bugetului (in medie mai putin de 1% din PNB-ul UE, conform propunerii Comisiei), reprezinta pur si simplu o afacere foarte buna.In ultimul an si jumatate, Uniunea a facut pasi importanti in directia construirii agendei sale strategice si a unorprecum sporirea activitatilor de combatere a modificarilor climatice, o tranzitie echitabila din punct de vedere social catre energia verde, digitalizarea Europei, competitivitatea, promovarea abilitatilor si a educatiei, cercetarea si inovarea, asigurarea sigurantei, securitatii si apararii cetatenilor europeni, preluarea unui rol de liber activ in lume. Si ultimul obiectiv, dar nu mai putin important:Acestea sunt actiunile care furnizeaza o valoare adaugata europeana clara, in conditiile in care nicio tara nu ar putea face fata singura acestor provocari. Actiuni pe care cetatenii europeni le cer a fi demarate!Bugetul UE trebuie elaborat de o maniera care sa permita UE sa livreze cetatenilor europeni aceste promisiuni. Nu putem separa prioritatile de buget si va trebui sa actionam in consecinta; altfel, riscam sa afectam credibilitatea UE in ochii cetatenilor sai. Propunerea Comisiei Europene ia totodata in considerare. Conformitatea cu bunele practici si o buna gestionare financiara, reiterate de Curtea de Conturi Europeana, trebuie sa ramana un obiectiv central pentru viitoarele fonduri, cu respectarea statului de drept si toleranta zero fata de frauda ca elemente principale ale cheltuielilor UE.: urmarirea necontenita a unui beneficiu colectiv in detrimentul interesului national perceput si bunavointa de a face concesii si de a ajunge la un compromis in cadrul caruia intregul este mai important decat suma partilor sale. Acum este imperios necesar ca liderii ce se vor intalni saptamana aceasta la Consiliul European sa treaca peste interesele nationale limitate si sa se concentreze asupra domeniilor in care Europa poate face mai mult pentru populatia si economia sa, pentru interesul nostru geopolitic si pentru clima, decat fiecare capitala in parte. Este o hotarare de maxima importanta si un test pentru responsabilitatea institutionala si politica.