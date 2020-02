Joi se decide daca banii UE vor fi conditionati de statul de drept. Ce contine proiectul supus votului

Ziare.

"Un regim de conditionalitate va fi introdus pentru a aborda deficientele evidente generalizate in ceea ce priveste buna guvernanta a statelor membre cu privire la respectarea statului de drept", se arata in acest proiect de document consultat de Reuters.In document se precizeaza ca va fi la latitudinea Comisiei Europene, Executivul comunitar, sa recomande cum pot fi remediate astfel de probleme iar statele UE vor decide ulterior prin majoritate daca sa le sustina. Cu toate acestea, este vorba de o modificare semnificativa fata de o propunere anterioara care prevedea ca doar o majoritate de state membre UE poate opri o astfel de propunere venita de la Comisie.Statele membre net contributoare la bugetul UE , precum Germania , au denuntat deja aceasta schimbare ca o slabire a mecanismului de intarire a statului de drept, care in prezent se aplica Ungariei si Poloniei, doua state foste comuniste unde guvernele nationaliste si eurosceptice sunt acuzate ca incalca principiile de baza ale democratiei precum independenta justitiei, a mass media si a mediului academic.Cei 27 de sefi de stat si de guvern din Uniunea Europeana vor avea joi dezbateri aprinse cu privire la urmatorul buget al blocului comunitar, cea mai recenta propunere a presedintelui Consiliului European, Charles Michel, fiind un buget pentru 2021-2027 de 1.094 miliarde de euro, adica 1,074% din venitul national brut al UE.Este o propunere inferioara celei solicitate de Comisia Europeana , care a propus un prag de 1,114% din venitul national brut al UE (adica un buget de 1.134 miliarde de euro la preturi constante in 2018) si mult sub pragul de 1,3% din venitul national brut al UE solicitat de Parlamentul European.Sursele citate de Reuters sustin ca putin lideri de stat sunt multumiti de propunerea lui Charles Michel, care are nevoie de o aprobare unanima, si sunt putini cei care se asteapta sa se ajunga la un acord la finele acestei saptamani.