Juncker ar putea ramane seful Comisiei Europene pana in decembrie, desi alegerile sunt in mai

Gunther Oettinger a afirmat ca actuala echipa a Comisiei Europene, al carei mandat se incheie pe 31 octombrie 2019, ar putea "lucra putin mai mult"."Nominalizarile si audierile, precum si procedurile pentru instalarea viitoarei echipe a Comisiei Europene ar putea sa nu se incheie in septembrie-octombrie", a explicat Gunther Oettinger.Comisarul german a apreciat ca actuala echipa a Comisiei Europene, condusa de Jean-Claude Juncker, ar putea fi inca in functie in decembrie. "Asteptam si vom vedea", a subliniat Oettinger.