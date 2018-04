"Juncker i-a raspuns lui Dancila la scrisoarea in care acuza Comisia Europeana de ingerinte in justitia din Romania".

Ziare.

com

"Presedintele Juncker i-a raspuns pe 4 aprilie scrisorii trimite de premierul Viorica Dancila pe 21 martie. Presedintele Juncker explica, in scrisoarea sa, contextul discutiilor din trecut la care face referire Prim-ministrul roman, care servesc colectarii de informatii legate de gestionarea dosarelor de coruptie la nivel inalt un criteriu important al Mecanismulului de Verificare si Cooperare (MCV).Presedintele Juncker a reamintit, in scrisoarea sa importanta cooperarii pentru a indeplini celelalte criterii din MCV si a profitat de ocazie pentru a reitera ca independenta sistemului judiciar din Romania si abilitatea de a lupta eficient impotriva coruptiei sunt bazele unei Romanii puternice in Uniunea Europeana ", a afirmat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, potrivit unui comunicat de presa al Reprezentantei Comisiei Europene.Premierul Viorica Dancila i-a cerut, in scrisoarea transmisa lui Jean Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, clarificarea adresei din 2012, transmisa de CE ministrului Justitiei de la acel moment, Mona Pivniceru, si care contine 21 de cerinte adresate de institutia europeana Guvernului, inclusiv solicitari concrete, directe, privind anumite cauze penale. In document Viorica Dancila a solicitat ca forul european sa spuna daca documentul din 2012 ce presupune ingerinte in justitie e unul autentic."Este esential pentru colaborarea noastra institutionala si pentru consolidarea functionarii justitiei in Romania sa lamurim daca documentul atribuit Comisiei Europene este unul autentic, asumat institutional, si daca este singurul document de acest fel, de natura sa aduca ingerinte in functionarea justitiei si separatia puterilor in stat (...) Consider ca se impun clarificari urgente, domnule presedinte Juncker, cu atat mai mult cu cat, la solicitarea mea, ministrul Justitiei, domnul Tudor Toader, m-a informat ca transmiterea unor astfel de cerinte imperative autoritatilor romane de catre Comisia Europeana a constituit o practica repetata.", se arata in scrisoarea transmisa de Viorica Dancila pe 21 martie 2018.