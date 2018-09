Juncker, in discursul despre starea Uniunii Europene: Respectul pentru Justitie nu e optional. Articolul 7 se va aplica acolo unde nu se respecta statul de drept

Iata temele principale din discursul despre Starea Uniunii Europene

securitatea

digitalizarea/Inteligenta Artificiala:

alegerile europene

Brexit

procurorul european:

parteneriat cu Africa:

summit-ul de la Sibiu (pe care l-a numit si cu numele german, Hermanstadt):

deciziile de politica externa:

declansarea Art. 7

Articolul 7 trebuie sa se aplice acolo unde statul de drept este in pericol.

presa:

divizarea Europei

Desi mentionarea statului de drept nu a fost axa centrala a discursului, presedintele CE a fost transant atunci cand a vorbit despre necesitatea ca fiecare stat membru sa respecte legile justitiei, pentru ca, altminteri, va fi activat articolul 7. Acesta e deja activat in cazul Poloniei, iar votul pentru Ungaria se va da miercuri, urmand ca respectarea statului de drept in Romania sa fie pe agenda europeana la inceputul lunii octombrie."De fiecare data cand Europa vorbeste cu o singura voce, se poate impune in fata celorlalti.. A venit ora ca Europa sa isi ia destinul in maini. Europa trebuie sa devina un actor suveran in relatiile internationale. Suveranitatea europeana se naste din suveranitatea nationala a statelor membre, ea nu inlocuieste ceea ce este propriu natiunii.Aceasta convingere ca uniti suntem mai puternici este esenta Uniunii Europene. Europa nu va fi niciodata o fortareata care sa intoarca spatele lumii. Europa nu va umili pe nimeni niciodata, va ramane multilaterala, pentru ca nu apartine doar catorva", a fost mesajul principal al lui Jean-Claude Junker."Europa trebuie sa devina un actor global. Suntem deja platitori globali", a argumentat Juncker.Presedintele CE a vorbit despre situatia fericita a Europei de astazi, una de pace si de crestere economica, dar a facut apel si la vigilenta.Nu de putine ori, a spus Juncker, istoria ne-a luat prin surprindere."Uneori, istoria in adevaratul sens al cuvantului se manifesta in viata natiunilor fara preaviz si uita sa mai plece. Asa s-a intamplat in timpul Primului Razboi Mondial, care a luat continentul prin surprindere.".La o zi dupa discursul cu tente nationaliste al lui Viktor Orban, prezent, marti, la dezbaterea privind posibilitatea de a activa Art. 7 pentru Ungaria, Juncker a amintit si de ascensiunea nationalismelor, care ar putea periclita tocmai unitatea europeana.".Grecia a fost si ea amintita in discursul presedintelui Juncker, la capitolul exemple pozitive."Dupa ani durerosi si mari probleme sociale, Grecia a reusit sa isi duca la bun sfarsit programul si sa se ridice pe propriile picioare. Salut eforturile herculiene ale grecilor".: "Comisia Europeana vrea ca PESCO sa devina complet operationala, dar nu vom militariza UE, ce vrem este sa fim mai responsaibili si mai independenti. Doar o Europa puternica si unita poate proteja cetatenii": "Noi, europenii, pentru ca suntem cea mai mare piata unica din lume, putem stabili norme pentru inteligenta artificiala. Galileo este un succes exclusiv european si putem fi mandri de asta".: "Cele aproape 150 de zile care ne separa de alegeri pot aduce cetatenilor nostri dovada ca Uniunea isi poate respecta angajamentele luate la inceputul acestui mandat, sa surmonteze diferentele nord-sud si est-vest.: "Cerem guvernului britanic sa inteleaga ca un stat care paraseste UE nu poate sa aiba aceleasi privilegii ca un stat membru. (...) CE, PE si toate celelalte state membre vor da intotdeauna dovada de loialitate fata de Irlanda, vrem sa gasim o solutie creativa in ceea ce priveste granita cu Irlanda de Nord. Brexit face aceasta granita mai vizibila in Irlanda de Nord, si nu Uniunea Europeana. (...) Marea Britanie va ramane un vecin foarte apropiat si un partener foarte apropiat": "Noul procuror european va actiona si in combaterea terorismului, trebuie sa ii putem urmari si transfrontalier, pentru ca ei nu au granite""Vrem sa construim un nou parteneriat cu Africa (...) Planul de investitii lansat in urma cu doi ani consta in 44 de milioane de euro. Schimburile comerciale cu Africa nu sunt suficiente, trebuie sa multiplicam acordurile, un acord de liber schimb": "Sibiu este momentul cand va trebui sa aratam europenilor un mesaj de unitate. Europenii merita mai mult decat obiective confuze. Merita claritate in intentii, nu jumatati de masura si aproximari. Pana la summit-ul de la Sibiu, trebuie sa avem un acord de principiu pe bugetul UE dupa 2020"."Trebuie sa ne consolidam capacitatea de a vorbi pe o singura voce, un singur glas. Vom face propuneri ca in anumite domenii, in ce priveste politica externa, sa actionam ca majoritate calificata.Tratatul permite Consiliului European sa ia o decizie in acest sens".: "Ramanem preocupati de evolutia dezbaterilor din unele state membre.(...)Respectul regulilor Justitiei nu e optional, ci obligatoriu".: "Libertatea presei nu trebuie pusa sub semnul intrebarii in Europa. Nu exista democratie fara o presa libera".: "As vrea sa apropiem Estul si Vestul.(...) Patriotismul este o virtute, nationalismul este o minciuna si o otrava. (...) Iubesc Europa si voi continua sa o fac".Amintim ca, inainte de Sibiu, Jean-Claude Juncker va fi prezent la Bucuresti, pentru Summit-ul celor Trei Mari din perioada 17-18 septembrie.