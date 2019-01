Juncker si Tajani: Romania trebuie sa devina membru Schengen

Ziare.

com

"Uniunea Europeana nu face compromisuri, chiar daca e vorba de respectarea statului de drept, democratiei. Nu exista loc de compromisuri. UE nu e completa fara Romania. Locul natural al Romaniei este in Schengen. Am pledat in Parlamentul European pentru ca Romania sa faca parte din zona Schegen. Raman fidel acestei chestiuni -", a declarat presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, joi seara, la ceremonia de la Ateneul Roman. Si presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a facut, tot joi, un apel catre statele membre UE care blocheaza aderarea Romaniei la spatiul Schengen, sustinand ca trebuie sa isi modifice pozitia."Principiul solidaritatii va fi aplicat de Romania si in adeziunea sa la spatiul Schengen. Parlamentul European a sustinut intotdeauna tarile in curs de aderare la acest spatiu., a declarat Antonio Tajani, la ceremonia oficiala de lansare a Presedintiei Consiliului UE.Romania a preluat, oficial, presedintia Consiliului UE, intr-o ceremonie la Ateneul Roman.Bucurestenii, printre ei aflandu-se si Mihai Sora si Dacian Ciolos, i-au intampinat pe liderii europeni in fata Ateneului, unde au scandat mesaje pro-europene si anti-coruptie si PSD. De altfel, mesajele romanilor au fost sincronizate cu cele transmise de liderii europeni, pe scena Ateneului Roman: statul de drept este o valoare cruciala pentru Uniunea Europeana.Discursurile liderilor din UE au fost incurajatoare, dar in acelasi timp sobre: si Juncker, si Tajani, presedintele Parlamentului European, au transmis ca locul Romaniei este in Schengen, dar cu totii au tinut sa aminteasca ca statul de drept nu este negociabil, chiar daca UE e un spatiu al compromisurilor.