Liderii din patru tari balcanice au discutat despre libera circulatie in zona

Ziare.

com

Liderii din Muntenegru, Serbia, Macedonia de Nord si Albania s-au intalnit in capitala albaneza Tirana pentru a treia oara pentru a discuta despre aceasta initiativa.Toate tarile din Balcanii de Vest, afectate de razboaiele din anii '90, aspira sa intre in Uniunea Europeana, dar aderarea lor a fost incetinita de Brexit si de lipsa de reforme interne.Serbia si Muntenegru negociaza deja aderarea la UE, in timp ce procesul a fost amanat in octombrie pentru Albania si Macedonia de Nord."Nu putem supravietui fara asta, pentru ca suntem mici si insignifianti daca nu ne marim piata muncii si pe cea economica", a declarat presei presedintele sarb Aleksandar Vucic dupa discutii."Vom incerca sa cream o piata a muncii comuna care inseamna, comparativ, un nivel mai mare de atractie pentru investitorii straini", a adaugat el.Sarbii, muntenegrenii, macedonenii si albanezii ar putea lucra in fiecare dintre celelalte tari data fiind criza de locuri de munca, iar acestea ar putea sa-si alinieze regulile pentru a crea o piata de pana la 12 milioane de persoane, a mai spus el.Prim-ministrul albanez Edi Rama a spus ca Uniunea Europeana sustine acest plan."Comisia Europeana pregateste granturi de 1,2 miliarde de euro pentru tarile noastre pentru a ne ajuta sa implementam acordurile", a spus Rama.Ridicarea barierelor si a punctelor de control la frontiera ar inlesni comertul transfrontalier si le-ar permite turistilor straini sa se deplaseze in regiune fara a astepta la frontiere, au apreciat cei patru lideri."Daca turistii chinezi aterizeaza pe aeroportul din Belgrad, ei ar trebui sa se poata deplasa liber in toate tarile din regiune", a spus premierul nord-macedonean Zoran Zaev.Regiunea Balcanilor de Vest face parte din acordul CEFTA si din Procesul de la Berlin sustinut de economiile mari ale UE."Orice decizie regionala ar trebui sa contribuie la crearea unui progres dinamic care sa aduca tarile noastre in UE cat de curand posibil", a adaugat presedintele muntenegrean Milo Djukanovic.Celelalte tari din Balcanii de Vest, Bosnia-Hertegovina si Kosovo nu au participat la convorbiri, noteaza Reuters.