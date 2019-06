Liderii UE nu au reusit sa se puna de acord privind candidatii pentru functiile cheie ale blocului european

Ziare.

Dupa patru ore de discutii privind selectarea unui nou presedinte al Comisiei Europene, liderii UE au cazut de acord sa organizeze un nou summit pe 30 iunie din cauza lipsei de sustinere pentru candidati, informeaza Financial Times."Nu a existat o majoritate pentru niciun candidat", a declarat Donald Tusk, presedintele Consiliului European.Rezultatul reprezinta un pas inapoi pentru Partidul Popular European (PPE) care isi asumase conducerea Comisiei Europene pentru candidatul sau Manfred Weber dupa ce a devenit cel mai mare grup din Parlamentul European la alegerile din mai.Intr-un raspuns care risca sa afecteze sistemul "Spitzenkandidat", PPE a informat ca orice decizie de a-l elimina pe Weber va justifica eliminarea candidatului socialistilor Frans Timmermans si candidata liberalilor Margrethe Vestager.Amenintarea unor astfel de raspunsuri a dus la unele schimburi de replici intre premierul olandez Mark Rutte si cancelarul german Angela Merkel, conform diplomatilor.Dupa cina, Merkel a avut o abordare reconcilianta, declarand ca toate partile au nevoie sa recunoasca dificultatea politica in obtinerea unei sustineri suficiente pentru orice candidat.Dupa ce a fost intrebata daca acest impas a distrus sistemul Spitzenkandidat, Merkel a declarat: "Nu pot da un raspuns definitiv pana la sfarsitul procesului. Totusi, este o provocare. Acest lucru este clar".Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca impasul in Consiliul European si Parlamentul European arata ca este timpul sa se treaca peste candidati principali precum Weber."Cred ca acum, in saptamanile ce vor urma, trebuie sa gasim persoane care au calificarile necesare pentru a duce mai departe aceasta misiune, sa aiba experienta suficienta in viata lor politica si profesionala", a declarat Macron.Negocierile sunt asteptate sa se reia saptamana viitoare la Osaka, in Japonia, cand Franta, Germania, Italia, Spania, Marea Britanie si Olanda vor participa la summit-ul G20.Leo Varadkar, premierul irlandez, a glumit ca uneori este mai rapid "sa alegi un papa".Alte posturi vacante in UE - inclusiv cel de presedinte al Consiliului European si de presedinte al Bancii Central Europene - au fost discutate. Printre numele mentionate pentru postul de presedinte al Consiliului se numara premierul Charles Michel al Belgiei, premierul Lars Lokke Rasmussen din Danemarca si premierul portughez Antonio Costa.