Lista neagra a paradisurilor fiscale intocmita de UE continua sa se scurteze

Masura este de natura sa provoace si mai multa dezaprobare din partea parlamentarilor si activistilor care au criticat puternic o prima diminuare a listei in ianuarie ce a redus aproape la jumatate numarul de jurisdictii listate, la noua de la 17.Noua decizie de eliminare de pe lista a fost luata de Grupul responsabil cu Codul de Conduita al UE, ce include experti fiscali din cele 28 de state membre, potrivit unui document al UE consultat de Reuters.Se asteapta ca ministrii de Finante din UE sa aprobe propunerea la reuniunea lor lunara periodica de la Bruxelles pe 13 martie.Cele sase jurisdictii care raman pe lista neagra sunt Samoa Americana, Guam, Namibia, Palau, Samoa, precum si Trinidad si Tobago.Bahrein, Insulele Marshall si Sfanta Lucia sunt scoase de pe lista dupa ce au facut "angajamente specifice" de a-si adapta regulile fiscale si practicile la standardele UE, se arata in document. Aceste angajamente nu sunt publice.In ianuarie, guvernele UE au decis sa elimine de pe lista neagra Barbados, Grenada, Coreea de Sud, Macao, Mongolia, Tunisia, Emiratele Arabe Unite si Panama.Delistarea Panama a provocat o puternica dezaprobare publica. Procesul UE de adoptare a unei liste negre de paradisuri fiscale a fost declansat de publicarea asa-numitelor "Panama Papers", o serie de informatii financiare confidentiale care au aratat cum bogatii si corporatiile multinationale utilizeaza schemele off-shore pentru a-si reduce facturile fiscale.Ministrii au declarat ca delistarea din luna ianuarie a fost un semn ca procesul functioneaza in timp ce tari din lumea intreaga au fost de acord sa adopte standardele UE privind transparenta fiscala.Toate tarile scoase de pe lista au fost mutate intr-o asa-numita lista gri, ce include zeci de jurisdictii care nu respecta standardele UE impotriva evaziunii fiscale, dar s-au angajat sa-si schimbe regulile si practicile. Tarile de pe lista gri pot fi mutate inapoi pe lista neagra daca nu isi respecta angajamentele.Jurisdictiile de pe lista neagra s-ar putea confrunta cu daune "reputationale" si controale mai stricte asupra tranzactiilor lor financiare cu UE, desi inca nu au fost convenite sanctiuni de catre statele UE.Lista neagra a fost creata pentru a descuraja utilizarea firmelor paravan, care in multe cazuri sunt legale, dar pot ascundeactivitati ilegale.A fost nevoie de aproape un an pentru ca expertii UE sa efectueze o examinare a unui numar initial de 92 de jurisdictii din intreaga lume inainte de a identifica in decembrie 17 ce ar putea favoriza evaziunea fiscala.Tarile UE nu au fost examinate. Se considera ca ele sunt deja in conformitate cu standardele UE impotriva evaziunii fiscale, desi activistii anticoruptie si parlamentari au cerut in mod repetat includerea pe lista neagra si a unor state membre ale UE, precum Malta si Luxemburg.Citeste si: Uniunea Europeana va intocmi o lista neagra a paradisurilor fiscale