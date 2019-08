Luptati pentru o Europa deschisa!

Proiectul de pace este periclitat

In urma cu 80 de ani, Germania invada Polonia. A trecut mult timp de atunci. In urma cu 80 de ani incepea cel de-al Doilea Razboi Mondial. Si pentru ca urmarile sunt atat de complexe si ii afecteaza pe atat de multi oameni, persista senzatia ca aceasta conflagratie ar fi fost mult mai recenta.Dupa razboi, generatia de atunci s-a afundat in tacere. Copiii si nepotii lor au pus intrebari, incet si adesea prea tarziu s-a vorbit despre grozaviile pe care germanii le-au comis in relatile cu vecinii. De atunci s-au clarificat multe aspecte, dar mai raman lacune, rani, distante. Acestea vor dainui mult, devenind poate chiar vesnice.Din punct de vedere politic, perioada postbelica nu a fost tocmai una linistita. In timp ce in Europa armele taceau, americanii lansau bomba atomica asupra Japoniei. Urmau apoi razboaiele din Coreea si Vietnam, conflictele din Orientul Apropiat, loviturile militare din America de Sud. Si Europa a fost zguduita de noi conflicte militare: Iugoslavia s-a destramat sangeros, iar atacul de la 11 septembrie 2001 asupra SUA a destabilizat Europa. Majoritatea a continuat insa sa respinga hotarat ororile de tipul celor din conflagratia mondiala, in paralel cu nationalismul.Germania s-a impacat cu Franta si cu restul vecinilor occidentali, Willy Brandt a ingenuncheat la Varsovia. Uniunea Europeana a crescut constant, un proiect de pace, ofensiv intitulat de catre politicieni. A cazut Zidul Berlinului, s-a pus capat Razboiului Rece si, pentru scurt timp, parea ca ar putea aparea o noua lume, multilaterala. Nelson Mandela era ales presedinte in Africa de Sud. Bill Clinton venea in 1994 la Berlin si aclama in fata multimii ca "Totul este posibil!" Da, asa parea. Statele est-europene au aderat la UE , fiind la fel de europene ca statele occidentale.Curand noua generatie va afla (daca nu asistam la vreo minune) ce inseamna cand un stat ca Marea Britanie se izoleaza.Comemorarile precum cea din Polonia devin cu atat mai importante. Dar si mai mult conteaza discutiile purtate cu martorii acelor vremuri, care au vazut cu propriii lor ochi ororile razboiului.Nu este deloc adevarat ca populistii si agitatorii sunt majoritari. Problema este ca oamenii rationali tac. Schimbarea actualei situatii trebuie sa devina una din lectiile invatate la 80 de ani de la cel de-al Doilea Razboi Mondial. Si tot o lectie insusita ar trebui sa fie si amintirea colectiva a ororilor conflagratiei mondiale.