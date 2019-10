Macron a provocat un blocaj la Bruxelles: Nu vrea aderarea Albaniei si Macedoniei de Nord

Ziare.

"Exista o anumita dezamagire. Trebuie sa recunoastem ca nu am reusit sa ajungem la un consens pentru ca trei state au refuzat sa invite cele doua tari sa deschida negocierile", a declarat presei presedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, citat de AFP."Toata lumea recunoaste ca Macedonia de Nord a facut multe: a schimbat numele tarii, si-a schimbat Constitutia si a facut totul pentru a fi invitata, de aceea, consider ca absenta unei decizii va avea consecinte politice serioase in Macedonia de Nord", a avertizat Gitanas Nauseda.Franta este una din cele trei tari care blocheaza deschiderea negocierilor si refuza tratarea separata a celor doua state candidate din Balcanii de Vest."Dezbaterile pe extinderea UE au fost lungi si dificile", a declarat un diplomat francez. "Niciun text pe acest subiect nu a fost convenit, pentru ca nu exista un acord de deschidere a negocierilor de aderare", a precizat acesta.Parisul cere o reformare a procesului de aderare la UE considerand ca, in prezent, acesta este ineficient si frustrant.Deschiderea negocierilor de aderare necesita votul in unanimitate al statelor membre.