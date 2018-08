Macron isi asuma rolul de opozant principal al lui Orban si Salvini, pe care ii numeste oportunistii Europei

Ziare.

Dupa mai multe luni de critici indirecte, acuzatiile sunt de-acum frontale intre liderii Uniunii Europene (UE).Emmanuel Macron a fost in mod clar luat drept tinta marti, de catre principalii doi sustinatori ai liniei dure contra migrantilor - Viktor Orban si Matteo Salvini, cel mai puternic om din Guvernul italian, reuniti la Milano.", a declarat premierul ungar. "El este in fruntea fortelor politice care sustin imigratia", a lansat acesta. "De cealalta parte suntem noi, care vrem sa oprim imigratia ilegala", a adaugat el.Intrebat despre aceste declaratii, Emmanuel Macron a replicat miercuri ca, "".Asta pentru ca "nu voi ceda mimic nationalistilor si celor care promoveaza discursul urii", a adaugat el, la Copenhaga, in a doua zi a unei vizite in Danemarca.Presedintele francez considera ca "se structureaza o opozitie puternica intre nationalisti si progresisti" in Europa.Cu noua luni inaintea alegerilor europene, aceasta se cristalizeaza in prezent asupra dosarului migrantilor, devenit principalul cal de bataie al lui Matteo Salvini de la instalarea la putere a primului Guvern populist si de extrema dreapta in Italia, una dintre tarile fondatoare ale UE.Intalnirea Orban-Salvini este "fondatoare" pentru Marine Le Pen."Alegerile europene din 2019 vor fi alegerea intre UE si Macron, in mars catre federalism si imigratia de masa si Europa Natiunilor libere, identitati si protectii care ne reprezinta", considera sefa Rassemblement national (RN, fost FN, extrema dreapta), ideologic apropiata de cei doi lideri.Presedintele francez are de infruntat, de asemnea, vointa unuia dintre principalii sai opozanti, liderul la France Insoumise (LFI, extrema stanga) Jean-Luc Melenchon de a transforma acest scrutin intr-un "referndum anti-Macron".Ministrul italian de Interne, prin faptul ca subliniaza ca, face front comun cu Viktor Orban in vederea acestui scrutin. "Noi mizam pe o axa, vom vedea ce va fi posibil sa facem impreuna. Lucram toti la constructia altei Europe", a declarat el marti.Concomitent, Emmanuel Macron cauta aliati in UE cu scopul de a constitui un "", unul dintre obiectivele vizitei sale in Danemraca si in Finlanda pana joi."Extremele au progresat, iar nationalismele s-au trezit. Este un motiv de a abandona? Bineinteles ca nu (...) . Trebuie, in realitate, sa ne dublam eforturile", a lansat el luni, prezentandu-si foaia de drum diplomatica ambasadorilor francezi. El a avertizat totodata ca aceasta batalie - care "abia incepe" - va fi "lunga" si "dificila".La Copenhaga, seful statului francez a insistat asupra "seriozitatii" si "spiritului de responsabilitate" necesare "pentru a trata" subiectul migratiei "in profunzime" si "ramanand atasati valorilor noastre". Or "nu este ceea ce propun domnii Orban si Salvini".In opinia sa, acestia din urma sunt, care profita de subventiile sale, dar refuza constrangerile. "Xenofobii nu aduc nicio solutie raului pe care-l denunta", a acuzat el luni.Schimburile se anunta tensionate la viitorul rendez-vous al liderilor europeni, care se intalnesc pe 20 deptembrie la Salzburg, in Austria, la un consiliu informal consacrat in parte dosarului migrantilor.La ultimul lor summit, in iunie, ei au convenit sa promoveze "centre controlate" pe teritoriul UE si "platforme regionale de debarcare" in bazinul mediteraneean. Discutiile urmeaza sa fie reluate in septembrie, insa ele se anunta dificile.Roma a ridicat tonul, saptamana trecuta, amenintand ca va inceta sa mai contribuie la bugetul UE in cazul in care nu se gaseste o solutie in vederea solutionarii situatiei Diciotti - o nava blocata in portul Catalian, in Sicilia, cu 150 de persoane salvate pe mare la bord.Acestea din urma au debarcat pana la urma in noaptea de sambata spre duminica, in baza unui acord intre Biserica italiana, Albania si Irlanda in vederea unei repartizari a preluarii acestora.