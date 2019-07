Macron sustine ca 14 tari din UE au convenit asupra unui 'mecanism de solidaritate' de alocare a migrantilor

Ziare.

Ministrii afacerilor externe si de interne din UE s-au reunit mai devreme la Paris pentru a discuta problemele legate de imigratie si securitate."Concluzia intalnirii de dimineata este ca, in principiu, 14 state membre, in acest stadiu, si-au exprimat acordul fata de documentul franco-german", a declarat Macron jurnalistilor.Printre altele, Macron a mai spus ca Franta a cerut guvernului libian sa asigure ca migrantii africani nu vor mai fi plasati in centre de detentie in tara si ca vor fi luate masuri corespunzatoare pentru a se asigura siguranta lor.