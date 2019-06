Manfred Weber: Eliminarea sistemului "Spitzenkandidat" risca sa aiba un efect "devastator" asupra democratiei europene

Ziare.

Weber a afirmat ca nerespectarea sistemului Spitzenkandidat ("candidatul principal") pentru alegerea viitorului presedinte al Comisiei va avea un efect "devastator" asupra democratiei europene. Presedintele francez Emmanuel Macron a criticat acest sistem si a pus la indoiala competentele lui Weber.Dupa un summit UE de saptamana trecuta, Macron a declarat ca sistemul Spitzenkandidat este mort si ca procesul de selectare a noului presedinte va incepe de la zero. Conform sistemului Spitzenkandidat, presedintia Comisiei Europene revine candidatului desemnat de familia politica cu cele mai multe locuri in Parlamentul European.Liderii UE se vor intruni din nou duminica pentru a discuta despre functiile cheie ale blocului european, iar Weber s-a folosit de editorialul din Welt pentru a-si apara candidatura si sistemul Spitzenkandidat."Pana acum, cei care au reusit au fost cei care sunt distructivi si vor sa opreasca ceva. Abordarile constructive, propunerile care au o sansa de a fi acceptate de Parlamentul European, sunt foarte departe", a adaugat Weber."O parte din Consiliul European doreste sa elimine cu totul ideea de Spitzenkandidat. Acest lucru", a precizat el."Transparenta si democratia ar fi date la o parte. UE este pe cale sa permita ca deciziile sa fie luate in culise. Frustrarea votantilor este previzibila", a afirmat el, adaugand ca, astfel, consecintele pentru democratia europeana ar fi "devastatoare".", a afirmat Weber.Weber a prezentat si argumente pentru care el ar fi persoana potrivita pentru a-l inlocui pe Jean-Claude Juncker: "Fiecare votant a avut oportunitatea de a sti cine va fi la conducere daca PPE ar castiga alegerile: adica Manfred Weber ca presedinte al Comisiei".Chiar daca Weber a recunoscut ca sistemul nu este unul perfect, el a argumentat ca este cea mai buna metoda pentru a democratiza UE."Daca democratizarea Europei esueaza, atunci UE poate fi in pericol cu adevarat", a afirmat Weber.