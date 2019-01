Melescanu ii raspunde oficialului german care recomanda ca Iohannis sa stea in capul mesei, la presedintia rotativa a UE

Ziare.

"Suntem surprinsi de declaratia domnului Bernd Fabritius, insarcinat al Guvernului federal german pentru minoritatile nationale si pentru etnicii germani din afara tarii stabiliti in Germania.", afirma Teodor Melescanu, potrivit unui comunicat remis de MAE.Ministrul de Externe sustine ca "nu este de competenta niciunui oficial strain de a oferi judecati cu valoare de sentinta" in ceea ce priveste un proiect de tara care se doreste a fi implementat in cele mai bune conditii, cu participarea tuturor factorilor de decizie si a tuturor institutiilor statului, conform prevederilor Constitutiei Romaniei"."Totodata, reamintim politica incluziva promovata constant de Guvernul Romaniei in ceea ce priveste colaborarea institutionala si exercitarea mandatului Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, de o maniera constructiva si lipsita de o abordare partizana, care poate crea diviziuni in societatea romaneasca.Eforturile institutionale angrenate in acest sens pe parcursul Presedintiei Romaniei la Consiliul UE au fost si se mentin orientate catre obiectivele comune, mai ales promovarea coeziunii la nivelul Uniunii Europene si consolidarii rolului Uniunii la nivel international. Imbunatatirea solidaritatii si coeziunii Uniunii Europene reprezinta un proces continuu si un efort coordonat al tuturor actorilor relevanti in acest context. Suntem convinsi ca partenerii nostri din Uniunea Europeana vor contribui in continuare la promovarea valorilor comune si la consolidarea, printr-un efort comun, a proiectului european", conchide Melescanu. Bernd Fabritius a declarat pentru RFI ca "Guvernul Romaniei este deloc pregatit" pentru preluarea Presedintiei rotative a Consiliului UE. "A fi pregatit inseamna exact a fi dobandit increderea partenerilor pe plan european in domeniul democratiei, in domeniul statului de drept, in domeniul combaterii coruptiei si exact in domeniul necesar pentru solicitarile europene, si nu cele nationale, dar Guvernul Romaniei in ultimii ani a facut exact contrariul, a distrus increderea care a existat vreodata", a afirmat el.Intrebat cine ar trebui sa stea "in capul mesei" in timpul Presedintiei romanesti a Consiliului UE, presedintele Klaus Iohannis sau premierul Viorica Dancila, Fabritius a raspuns: "Desigur, presedintele Iohannis. Presedintele Iohannis este seful statului, el este o persoana foarte recunoscuta, foarte pragmatica in cadrul partenerilor UE.Premierul Dancila este mai putin cunoscut in acest cadru, este cunoscuta de fapt ca o persoana care mai mult executa avize si dorinte stabilite de partid si de persoane care nu sunt abilitate a reprezenta tara in plan european. Din acest motiv, singura sansa pentru o perioada de succes ar fi daca presedintele Iohannis ar fi locomotiva in fruntea presedintiei UE".