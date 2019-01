Ministrii de Externe ai statelor UE se intalnesc la Bucuresti, joi si vineri, pentru a discuta despre Venezuela, Siria si China

Ziare.

com

"In perioada 31 ianuarie - 1 februarie 2019, va avea loc la Bucuresti Reuniunea informala a ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, cunoscuta si sub numele de Gymnich. Aceasta este o reuniune traditionala a ministrilor afacerilor externe, care se desfasoara in mandatul fiecarei Presedintii semestriale a Consiliului Uniunii Europene, fiind gazduita de tara care detine Presedintia", informeaza reprezentantii presedintiei romane la Consiliul UE.Reuniunea va fi prezidata de catre Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Vice-presedinte al Comisiei Europene, Federica Mogherini. La reuniune va fi prezent si comisarul european pentru politica europeana de vecinatate si negocierile privind extinderea, Johannes Hahn. In mod traditional, Presedintele Comisiei pentru afaceri externe (AFET) a Parlamentului European, David McAllister, a fost invitat sa participe la unele sesiuni de lucru ale reuniunii."Agenda reuniunii va include un dejun si patru sesiuni de lucru, in cadrul carora ministrii vor aborda, de o maniera informala, subiecte de actualitate de pe agenda internationala, precum Parteneriatul Estic, Venezuela, Siria si relatia UE-China. Reuniunea va debuta cu un dejun de lucru in cadrul caruia ministrii vor avea un schimb de opinii asupra aniversarii a 10 ani de la lansarea Parteneriatului Estic (PaE) ", mai informeaza sursa citata.Oficialii prezenti vor discuta despre politica externa a Uniunii Europene."In cadrul primei sesiuni de lucru, ministrii vor discuta despre. Evolutiile recente dinvor constitui tema de discutie a ministrilor pentru cea de a doua sesiune de lucru. In cadrul celei de a treia sesiuni de lucru, ministrii vor reflecta asupra stadiului si", potrivit aceleiasi surse.Au fost invitati sa participe la cea de a patra sesiune de lucru a reuniunii Gymnich si ministrii afacerilor externe ai statelor candidate la aderarea la UE, ocazie cu care vor aborda relatiile statelor lor cu China.La 1 ianuarie 2019, Romania a preluat, pana in iunie, presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, inaugurand un nou Trio de Presedintii, alaturi de Finlanda si Croatia.