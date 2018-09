Mostenirea lui Juncker: Uniunea Europeana, pe un drum impaienjenit catre Sibiu

Dureroasa migratie care divizeaza UE

Drumul cetos catre Sibiu

Iuliu Winkler este membru al Parlamentului European din partea UDMR, grupul parlamentar PPE, vicepresedinte al Comisiei pentru Comert International si membru supleant in Comisia pentru Dezvoltare Regionala din PE.

Prezent in hemiciclul Parlamentului European pentru a sustine ultimul sau discurs anual despre starea Uniunii - SOTEU 2018 - inaintea alegerilor europene din primavara anului viitor, Juncker le-a vorbit deputatilor in binecunoscutul sau stil monoton, folosind, ca de obicei, in mod alternativ cele trei limbi: engleza, franceza si germana.Presedintele Comisiei a parut a fi obosit, imbatranit, a avut cateva momente in care coerenta sa a lasat de dorit. Prin continutul si modul de prezentare, discursul a parut a fi mai degraba un testament decat un discurs vizionar, asa cum ne-am fi asteptat de la un presedinte al Comisiei Europene aflat in ultimul an al mandatului sau.Anuntul facut cu ceva timp in urma de presedintele Juncker ca nu mai candideaza pentru un nou mandat la sefia Comisiei l-a impins deja spre marginea scenei politice. Cu toate acestea, intr-un parlament divizat, macinat deja de bataliile viitoarei campanii electorale, multi ne-am asteptat sa auzim un altfel de discurs, macar unul cu inspiratia si vigoarea celui din 2017.Juncker, care timp de aproape doua decenii a fost premierul Luxemburgului si multi ani presedinte al Eurogrupului, a fost si continua sa fie, conform propriei sale declaratii, un federalist de neclintit.Ca atare, este de inteles ca, ambele subiecte fiind preferatele federalistilor europeni.Bineinteles, Juncker are dreptate atunci cand se intreaba de ce multe dintre contractele internationale ale statelor si companiilor europene sunt. Unul dintre raspunsuri sta in dificultatea reformarii Uniunii Economice si Monetare, iar aceasta va ramane la fel de anevoioasa chiar si in noua UE27 pe cale sa se nasca in martie anul viitor, odata cu plecarea Marii Britanii.La fel, reforma politicii externe a UE a ramas un subiect la fel de complicat chiar si dupa crearea postului de Inalt Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate.Ideea de a sparge acest tabu si de a trece la metoda deciziei prin majoritate calificata in domeniul politicii externe este fara sanse sa fie materializata prea curand.este, fara indoiala, cel care divizeaza, astazi, cel mai profund statele membre ale UE. Incepand din momentul crizei majore din anul 2015, migratia a provocat discordie intre statele membre, iar aceasta s-a propagat cu rapiditate intre cetatenii europeni, partidele politice, grupurile civice.Azi, este clar pentru toti ca migratia necontrolata a produs deja si va continua sa produca consecinte politice dintre cele mai profunde, iar raspunsul european la aceasta provocare fara precedent este in continuare in chinurile facerii.In discursul sau, Juncker a intarit informatiile cu privire la crearea a 10.000 de noi posturi in personalul Pazei de Frontiera si de Coasta a UE si, mai important decat aceasta, a formulatsi sa inlesneasca investitiile si crearea de noi locuri de munca in Africa.Este vorba despre 10 milioane de locuri de munca in Africa in urmatorii 5 ani, a spus presedintele Comisiei. O abordare corecta. Aceasta inseamna ca 10 milioane de posibili migranti economici nu vor mai tinti Marea Mediterana sau oricare dintre rutele de penetrare a UE, ci ar putea sa-si construiasca un viitor la ei acasa, ajutand astfel la ridicarea economica a Africii si la bunastarea propriilor comunitati.Impreuna cu alte subiecte ale discursului standard european al momentului, Jean-Claude Juncker a definit, cu ezitari si multa lipsa de claritate, un drum destul de cetos catre Sibiu, urbea transilvana care va gazdui in 9 mai 2019 primul summit al liderilor UE27.Ma indoiesc ca acestva deveni o mostenire solida a Comisiei Juncker. Mai degraba, cred ca Brexit-ul, realizat bine sau rau, va fi elementul care va ramane legat de numele luxemburghezului dupa predarea stafetei catre urmatorul presedinte al Comisiei Europene.Romantic sau melancolic, e greu de spus, Juncker a facut apel la sentimente atunci cand, abordand tema identitatii europene si "nationalismului nesanatos", a spus: "". Nimic mai adevarat!Agenda Parlamentului European in data de 12 septembrie 2018, ziua discursului despre starea Uniunii - SOTEU 2018, a fost neobisnuit de incarcata. A inclus voturile despre noile reglementari in privinta copyright-ului , dar si activarea articolului 7 al Tratatului de la Lisabona in cazul Ungariei. Atentia mediatica acordata acestor doua voturi a pus in umbra discursul lui Juncker. Ramane de vazut daca, macar in zilele urmatoare, unele dintre ideile lui vor reusi sa patrunda in dezbaterea publica sau ele vor ramane ecouri palide ale unui discurs lipsit de vigoare.