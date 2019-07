Negocierea cea mai lunga: cine se confrunta si ce vrea fiecare la impartirea functiilor din UE

Ce a fost diferit de data asta, incat acordul pare un sacrificiu prea mare pentru ambele parti?

Jocul lui Macron

Dar va ajunge Frans Timmermans presedintele Comisiei Europene?

Mai intai, trebuie spus ca diferite sunt partile care intra in negociere, pentru ca pentru prima data, popularii si socialistii europeni nu mai detin, singuri, majoritatea si atunci fiecare are nevoie sa il atraga de partea lui pe un al treilea, ideal si pe al patrulea.Mai pe sleau, fiecare are nevoie si de grupul desemnat ca fiind "al lui Macron ", condus de Dacian Ciolos.Sistemul de candidat-cap de lista a fost instituit tocmai pentru a da o reprezentativitate populara Comisiei Europene. Astfel, grupurile politice au intrat in cursa electorala avand in fruntea listei pe cel promis ca va conduce Comisia Europeana, daca grupul obtine victoria in alegeri si, in acelasi timp, reuseste sa coaguleze o majoritate parlamentara.Or, PPE a castigat alegerile europene, la numarul mandatelor obtinute, dar nu poate asuma singur majoritatea in Parlamentul European. In mod firesc, popularii au acest ascendent de negociere dat de vointa electoratului, dar nu au potential pentru a aduna o majoritate in jurul lui Manfred Weber.Era mai simplu daca nu ar fi fost Manfred Weber candidatul PPE? Asa lasa Emmanuel Macron sa se inteleaga astazi, ca PPE nu are legitimitatea de a da presedintele Comisiei Europene, pentru ca nu a propus un candidat suficient de bun pentru aceasta functie.Suntem asadar in punctul in care Emmanuel Macron nu il va accepta pe Manfred Weber, iar popularii nu vor renunta la sefia Comisiei. Dar ar putea renunta la Weber?"Nu vreau ca Parlamentul European sa devina doar un comitet de ratificare a dorintelor presedintelui Frantei", spunea pentru Ziare.com , saptamana trecuta, vicepresedintele Grupului PPE, Siegfried Muresan.Dupa o campanie electorala articulata in jurul conceptului de, pe care insa Guy Verhofstadt, astazi parte a acestui grup nou, Renew Europe, l-a criticat si boicotat de la inceput, liderii Uniunii Europene au pe masa scenariul care infirma tocmai paradigma in numele careia au cerut si obtinut voturile cetatenilor.Mai putin grupul lui Emmanuel Macron,, care, neavand corp politic inaintea scrutinului din 26 mai, nu a fost parte a acestei paradigme negociate si asumate de toti ceilalti actori din PE.Asa se face ca,Oficial, presedintele Frantei se prevaleaza de tratatele Uniunii, unde nu exista niciun rand, nici macar o nota de subsol despre. Regulilele nu pot fi schimbate in timpul jocului, pare a spune Macron, delegitimand astfel tot ce s-a stabilit pana ce propriul lui partid a devenit jucator.Totusi, intrebat inainte de negocieri pe cine sustine la candidatura CE grupul Renew Europe, Dacian Ciolos a indicat-o pe Margrethe Vestager, comisar european.La Consiliul European cu prelungiri din aceste zile, Emmanuel Macron si-a plasat grupul in jurul candidaturii lui Frans Timmermans, o miscare iscusita, pentru ca Timmermans, actual prim vicepresedinte al Comisiei Europene, si-a construit in campanie un profil mai degraba institutional si aproape trans-partinic. Nu arata ca o solutie de compromis si nici ca o solutie imorala.Daca pentru Macron miscarea este fireasca, scopul lui fiind pozitionarea nu atat fata de Germania, cat mai ales in interiorul Consiliului European, unde sunt reprezentate statele, nu cetatenii, pentru treimea romaneasca a grupului Renew Europe, condus de Dacian Ciolos, e mai greu de explicat in tara si acest argument va fi din plin folosit de liberali, acasa.Europarlamentarii USR si PLUS l-ar sustine, asadar, alaturi de europarlamentarii PSD - iar Viorica Dancila si-a si exprimat sustinerea si incurajarea pentru Frans Timmermans - pe candidatul PES, grup politic care a dezghetat peste noapte relatiile cu social-democratii romani.In mod firesc, raportul de putere de la Bruxelles e unul, cel din statele membre e altul, iar cei ajunsi in Parlamentul European au datoria de a se alinia grupului parlamentar de acolo, nu din tara.Totusi, cum la Bucuresti urmeaza alegeri, o insotire PSD cu PLUS si USR la Bruxelles il avantajeaza doar pe primul.Punctul tare ramane Frans Timmermans, care e mai putin perceput ca socialist si care, odata ajuns la sefia CE, nu ar mai purta ostentativ haina politica.Iar lui Timmermans nu i se opune in Consiliul European Germania, tara de provenienta a lui Manfred Weber, ci mai degraba statele din asa-numitul grup de la Visegrad.La cum arata lucrurile, nu, dar asta inseamna si ca Manfred Weber nu va ajunge, nici el, la sefia Comisiei.* Daca Renew Europe si PES nu au reusit sa coaguleze o majoritate pentru candidatul socialist, Frans Timmermans, si-ar putea incerca sansele cu celalalt candidat, provenit din ALDE, comisarul Margrethe Vestager.* Popularii ar putea sa isi mentina pretentia de a avea sefia Comisiei, dar sa isi schimbe candidatul, clamand tocmai deblocarea negocierilor. Declarativ, Macron nu il vrea pe Weber, caruia nu ii recunoaste un profil puternic, dar ar putea accepta un alt nume propus pe PPE.* Un candidat din exteriorul Parlamentului European ar putea sa para solutia unui compromis total, dar popularii stiu ca aici este o capcana, pentru ca abia aceasta solutie i-ar servi lui Macron de minune, pentru ca a fost varianta pe care presedintele francez a agreat-o din capul locului si a repetat-o si la summit-ul de Sibiu Exista si varianta in care numele lui Manfred Weber ramane pe masa, iar presedintia Consiliului se duce laStrategic, grupul condus de Dacian Ciolos joaca o carte agresiva, dar este cartea care il va pozitiona la masa negocierilor din urmatorii ani.