Numai la noi se intampla asa ceva, din toata Uniunea Europeana: 30% dintre romani nu isi permit o masina

Ziare.

com

Alte state membre UE unde mai mult de o cincime din populatie nu isi permite un autoturism sunt Bulgaria (20,6%) si Ungaria (20,1%).La polul opus, tarile membre UE in care cel mai mic procent din populatie nu isi permite un autoturism erau: Cipru si Malta (unde doar 1,7% din populatia totala nu isi permite un autoturism), urmate de Luxemburg (2,2%), Italia si Franta (ambele cu 2,7%).In 2017 comparativ cu 2016, ponderea populatiei din UE care nu isi permitea un autoturism a scazut cu 0,7 puncte procentuale, de la 7,7% pana la 7%. Tendinta de scadere a fost inregistrata in majoritatea statelor membre, cu exceptia Austriei, Danemarcei, Luxemburgului si Frantei, unde a crescut usor, si a Olandei, unde a ramas stabila la 6,4%.In cazul Romaniei, ponderea populatiei din UE care nu isi permitea un autoturism a scazut de la 32,9% in 2016 pana la 29,8% in 2017, acesta fiind cel mai mare declin inregistrat de la un al la altul in randul statelor membre.Datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) arata ca parcul auto national din Romania ajunsese, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent. Din acest total, peste 1,320 milioane de vehicule erau inmatriculate in Bucuresti.