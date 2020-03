Parlamentul European a adoptat trei masuri de urgenta in lupta impotriva COVID-19

3 masuri cruciale

Presedintele Consiliului European: UE prioritizeaza mentinerea frontierelor deschise

Hemiciclul a fost aproape gol, marea majoritate a eurodeputatilor participand la dezbatere de acasa, ca urmare a recomandarilor primite, informeaza AFP.Eurodeputatii au votat trei masuri foarte importante in aceste zile de lupta cu inamicul nevazut - coronavirusul.S-a adoptat cu 683 de voturi pentru, 1 impotriva si 4 abtineri,, initiativa ce permiteBanii urmeaza sa fie utilizati pentru a sprijini sistemele de sanatate, intreprinderile mici si mijlocii, piata muncii si sectoarele economice cele mai vulnerabile la efectele pandemiei COVID-19.Parlamentul UE a validat, de asemenea, cu 686 de voturi pentru si 2 abtineri,, masura ce vine in sprijinul transportului aerian, puternic afectat de criza.Reglementarile in domeniu obliga companiile aeriene sa foloseasca cel putin 80% din sloturile orare ce le sunt atribuite in aeroporturi, in caz contrar ele pierzandu-si drepturile in sezonul urmator. Pentru a se evita situatiile in care companiile sa fie nevoite sa efectueze zboruri fara pasageri doar pentru a-si pastra sloturile, s-a prevazut suspendarea acestor reglementari cel putin pana in luna octombrie.Pe toata durata verii, de la 29 martie pana la 24 octombrie 2020, se va renunta astfel la regula "folosesti sau pierzi".Totodata, parlamentarii europeni au aprobat cu 671 de voturi pentru, 3 impotriva si 14 abtineri,(FSUE), destinat pana acum acordarii de sprijin in caz de dezastre naturale, si pentru urgente sanitare.Operatiunile eligibile in cadrul fondului vor fi extinse pentru a include acordarea de sprijin in cazul unei urgente majore in domeniul sanatatii publice, inclusiv asistenta medicala, precum si masuri de prevenire, monitorizare sau control al raspandirii bolilorAceasta ar permite statelor membre sa acceseze 800 de milioane de euro suplimentari in 2020.Parlamentul a votat, joi, printr-o procedura de urgenta, la 13 zile de la prezentarea de catre Comisia Europeana (CE) a masurilor destinate combaterii crizei. A fost necesara prezenta fizica a presedintelui Parlamentului European, David Sassoli, si a 32 de deputati, inscrisi pentru a lua cuvantul.In interventiile care au avut loc, eurodeputatii au cerut mai multa solidaritate intre statele membre.Din cauza pandemiei provocate de coronavirus, calendarul Parlamentului European a fost dat peste cap. Sedintele plenare care trebuiau sa aiba loc la Strasbourg au fost mutate la Bruxelles, iar durata acestora a fost redusa de la 4 la 2 zile, reguli ce vor fi mentinute pana la vara.Consiliul European mai trebuie sa aprobe in mod oficial pozitia Parlamentului. Masurile adoptate vor intra in vigoare dupa publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in zilele urmatoare.Pe de alta parte, presedintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat ca Uniunea Europeana (UE) prioritizeaza mentinerea frontierelor deschise pentru circulatia marfurilor, precum si gasirea unui vaccin impotriva coronavirusului, in cadrul summit-ului EU, desfasurat in sistem de videoconferinta, la care au participat sefi de stat si de guvern din cele 27 de tari membre, informeaza Reuters."Prioritatea noastra este sa reducem calatoriile neesentiale ale oamenilor dar, in acelasi timp, sa garantam fluxul de marfuri, ceea ce este foarte important pentru a se evita penuria si pentru a proteja cat de mult posibil piata unica", a spus Charles Michel."Vom continua, de asemenea, la nivel international ... sa participam la un angajament comun de a dezvolta si de a produce cat mai curand posibil vaccinurile de care avem nevoie", a continuat presedintele Consiliului European.