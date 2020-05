Parlamentul European: In loc sa ne intoarcem la egoismul national, ar trebui sa continuam pe calea consolidarii UE

Declaratia Presedintelui si a liderilor grupurilor politice din Parlamentul European cu ocazia aniversarii a 70 de ani de la "Declaratia Schuman"

Cea de-a 70-a aniversare a Declaratiei Schuman are loc intr-un moment cand: o criza sanitara, economica si sociala declansata de epidemia de COVID-19.Declaratia Schuman, care a pus bazele Uniunii Europene, a lansat un proiect politic unic si autentic pentru a garanta pacea si prosperitatea si a imbunatati vietile tuturor cetatenilor europeni.Deja in urma cu 70 de ani, Declaratia Schuman exprima ideea ca "". Aceasta abordare treptata a dus la Uniunea Europeana asa cum o cunoastem astazi.Inca de la inceput, proiectul european s-a axat pe construirea unei comunitati politice si economice, bazate pe valorile care decurg din istoria noastra europeana comuna, precum solidaritatea, deschiderea, libertatea, toleranta, egalitatea in diversitate si respectarea statului de drept.Jean Monnet, autorul Declaratiei Schuman, spunea ca "". Fiecare criza este o ocazie de a face un pas inainte. De asemenea, criza actuala accentueaza nevoia urgenta ca Uniunea Europeana sa inceapa sa depuna eforturi pentru a deveni mai eficienta, mai democratica si mai apropiata de cetateni.In ultimii 70 de ani, lumea s-a schimbat in mod dramatic, iar rolul Uniunii Europene este mai important ca niciodata. Intr-o noua ordine geopolitica emergenta si in contextul unei situatii ecologice de urgenta, responsabilitatea noastra este de a accepta sa devenim o forta mondiala a stabilitatii si pacii, a statului de drept, a sustenabilitatii si a multilateralismului.Criza a aratat intr-un mod foarte dureros ca UE ramane un proiect nefinalizat si ca lipsa manifestarii solidaritatii sau esecul de a contracara atacurile continue impotriva drepturilor fundamentale si a statului de drept nu sunt doar dezbateri teoretice.Intrucat stam pe umerii unor uriasi, capacitatea institutiilor europene si a tuturor statelor membre de a raspunde actualelor provocaril sanitare, sociale, economice, de mediu, de securitate si institutionale ar trebui sa fie cel putin proportionala cu ambitia politica cuprinsa in Declaratia Schuman.Trebuie sa consolidam si sa aprofundam legitimitatea democratica a Uniunii Europene si sa ne asiguram ca politicile si liderii sai reprezinta cu adevarat cetatenii Europei intr-o democratie parlamentara europeana autentica.Credem ca a venit momentul pentru o dezbatere ambitioasa privind viitorul Europei cu cetatenii si cu toate partile interesate din UE pentru a defini Uniunea in care vrem sa traim impreuna si pentru a gasi un consens in randul cetatenilor europeni privind temeliile politice pe care sa se sprijine redresarea continentului european.pentru realizarile noastre comune viitoare.In acest context, continuam sa credem ca proiectul la nivel european al "" reprezinta forul potrivit pentru a indeplini aceasta ambitie.Conferinta trebuie sa fie convocata cat mai curand posibil si sa produca propuneri clare, prin implicarea directa si semnificativa a cetatenilor, pentru a realiza o reforma profunda a Uniunii, permitandu-i, in primul rand, sa ia decizii in interesul comun al europenilor, astfel incat UE sa devina mai eficienta, unita, democratica, suverana si rezistenta.Reafirmam pozitia Parlamentului si luam act de pozitia Comisiei potrivit careia procedura, conceptul, structura, calendarul si sfera Conferintei ar trebui stabilite de comun acord de cele trei institutii. Prin urmare, invitam Consiliul sa prezinte o pozitie ambitioasa privind Conferinta.Suntem recunoscatori casi trebuie sa ne aducem aminte ca solidaritatea nu se opreste la frontierele noastre.Actuala pandemie ne reaminteste importanta multilateralismului pentru a aborda impreuna provocarile si crizele comune. In loc sa ne intoarcem la egoismul national, ar trebui sa continuam sa pasim pe calea consolidarii si integrarii Uniunii Europene, o Uniune care colaboreaza indeaproape cu partenerii internationali intr-un spirit de loialitate si intelegere reciproca.