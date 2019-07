Parlamentul European isi alege, miercuri, presedintele. Surprize la lista celor inscrisi in cursa

Comisia Europeana - Ursula von der Leyen

Consiliul European - premierul Belgiei, Charles Michel

Inalt Reprezentant - ministrul spaniol Josep Borrell

Banca Centrala Europeana - Christine Lagarde

Cei patru canditati anuntati de PE sunt:- Ska Kealler (Partidul Verzilor / Germania)- Sira Rego (Stanga Europeana Unita/Stanga Verde Nordica / Spania)- David-Maria Sassoli (Alianta Progresista a Democratilor si Socialistilor/ Italia)- Jan Zahradil (Grupul Conservatorilor si Reforminstilor Europeni / Cehia)Astfel, marti seara, liderii reuniti in Consiliul European au agreat, potrivit surselor europene citate de Politico si Calea Europeana, ca Parlamentul European sa revina, prin rotatie, bulgarului Serghei Stanisev si germanului Manfred Weber (pentru a doua parte a legislaturii).O propunere care nu s-a auzit bine la Strasbourg, unde e reunit Parlamentul European in prima plenara a acestei legislaturi, pentru ca asta ar insemna ca presedintia PE sa fie practic "primita in plic" de la Consiliu, iar aceasta tatonare pentru suprematie intre Parlament si Consiliu nu e la primul episod.Primul vot este programat miercuri, la ora locala 09:00 (10:00 ora Romaniei), dar e necesara majoritatea.Daca niciunul dintre candidati nu obtine 50% plus unu, votul se reia pentru o noua runda, pentru care se pot propune aceiasi candidati sau unii noi.Dupa trei zile de negocieri la Bruxelles , liderii Uniunii Europene au ajuns, marti seara, la un acord, un presedinte al Comisiei Europene din afara procesului de Spitzenkandidaten, ministrul german al Apararii Ursula von der Leyen.Anuntul a fost facut de Donald Tusk, intr-o serie de mesaje succesive postate pe Twitter.