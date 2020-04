Parlamentului European a votat noi rezolutii impotriva Poloniei si Ungariei pe care le acuza de incalcarea ''valorilor europene''

Viktor Orban legifereaza prin ordonante

Urmeaza sanctiuni bugetare?

Decizia guvernului polonez de a modifica legea electorala este ilegala si organizarea de alegeri prezidentiale in centrul unei pandemii este total incompatibila cu valorile europene, se sustine in textul rezolutiei.Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare in Polonia, a propus amendarea Constitutiei in sensul extinderii cu doi ani a mandatului presedintelui Andrzej Duda din cauza amenintarilor legate de pandemia de coronavirus. Anterior, acelasi partid a propus ca alegerile sa aiba loc conform calendarului initial, la 10 mai, dar prin introducerea votului prin corespondenta in locul organizarii de sectii de vot, pentru a reduce riscul de contagiune in randul alegatorilor.Ministrul polonez al Sanatatii, Lukasz Szumowski, a declarat tot vineri, potrivit Reuters, ca din cauza coronavirusului nu se vor putea organiza in siguranta alegeri in forma traditionala mai devreme de doi ani, astfel ca pana atunci singura alternativa pe care o vede guvernul de la Varsovia este votul prin corespondenta.In rezolutia adoptata vineri printr-un vot online eurodeputatii isi exprima ingrijorarea si cu privire la masurile adoptate de guvernul maghiar de a prelungi pe termen nelimitat starea de urgenta, de a autoriza guvernul sa guverneze prin decret pe termen nelimitat si de a slabi supravegherea de catre Parlament a starii de urgenta.Premierul ungar Viktor Orban a obtinut luna trecuta din partea Parlamentului dreptul ca, in cadrul starii de urgenta decretate din cauza coronavirusului, sa legifereze prin ordonante si sa prelungeasca aceasta stare de urgenta fara acordul legislativului.Conform legii care a instituit aceste prerogative, difuzarea de "stiri false" poate fi sanctionata cu pana la cinci ani de inchisoare, la fel si faptele care "zadarnicesc sau ingreuneaza" combaterea coronavirusului.Si Comisia Europeana a criticat aceasta lege, avertizand ca, "in mod general", masurile adoptate de statele UE in cadrul starii de urgenta pentru combaterea pandemiei de coronavirus trebuie sa fie proportionale si provizorii, iar mass-media trebuie sa ramana libere si independente.In urma criticilor venite de la Bruxelles, premierul ungar Viktor Orban a spus ca aceasta criza creata de coronavirus a expus "punctele slabe" ale Uniunii Europene si esecul acesteia de a veni in ajutor atunci cand este nevoie.Prin rezolutia adoptata vineri, eurodeputatii au solicitat Comisiei Europene sa cerceteze fara intarziere daca masurile de urgenta sunt in conformitate cu tratatele si, pentru a indrepta aceasta incalcare grava si repetata, sa recurga din plin la toate instrumentele si sanctiunile UE disponibile, inclusiv bugetare, iar Consiliul este indemnat sa repuna pe ordinea de zi discutiile si protocoalele referitoare la procedurile de la articolul 7 aflate in curs de desfasurare, mai scrie PE in comunicatul sau.Institutiile europene au lansat in ultimii ani mai multe proceduri de infringement impotriva Poloniei si Ungariei, in special pe tema statului de drept, si au activat impotriva acestor doua tari articolul 7 din Tratatul UE, care in etapa finala poate conduce la pierderea dreptului de vot in Consiliul UE, sanctiune ce necesita insa un vot unanim din partea tuturor celorlalte state membre ale UE.