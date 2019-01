PE discuta incepand de maine inghetarea platilor UE catre statele membre care intervin in instante sau care nu iau masuri impotriva fraudei si a coruptiei

Inghetarea platilor UE

Nou program de investitii

Ziare.

com

Eurodeputatii vor discuta marti cu premierul roman Viorica Dancila despre prioritatile presedintiei Romaniei a Consiliului UE - axate pe coeziune si valori comune, siguranta si consolidarea Europei ca actor global - in cadrul unei dezbateri care va incepe la 16:00 ora Romaniei.In aceeasi zi, de la 11:30 ora Romaniei, va avea loc o dezbatere cu cancelarul austriac Sebastian Kurz, in cadrul careia europarlamentarii si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, vor evalua realizarile presedintiei Consiliului UE in ultimele sase luni si vor discuta despre progresele inregistrate in negocierile bugetare pe termen lung.Marti este prevazuta, de la 18:00 ora Romaniei, si o conferinta de presa comuna sustinuta de presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, si premierul Romaniei, Viorica Dancila.Miercuri, eurodeputatii vor avea un schimb de pareri despre viitorul Europei cu premierul spaniol Pedro Sanchez si seful executivului comunitar Jean-Claude Juncker. In aceeasi zi, legislativul comunitar va dezbate asupra situatiei la zi a procesului de iesire a Marii Britanii din UE, la o zi dupa votul Camerei Comunelor de pe 15 ianuarie privind acordul de Brexit convenit de premierul Theresa May cu liderii UE.In prima sesiune plenara a anului, PE va gazdui si o ceremonie care va marca implinirea a 20 de ani de existenta a monedei euro, in cadrul careia vor sustine discursuri, printre altii, Antonio Tajani, Jean-Claude Juncker si Mario Draghi, presedintele Bancii Centrale Europene. De asemenea, la sediul PE din Strasbourg va fi prezentata cu acest prilej o expozitie despre euro.Un punct important pe agenda PE in aceasta sesiune este si dezbaterea, miercuri, urmata de un vot in plen joi, a regulilor de inghetare a platilor UE catre tarile membre care pun in pericol statul de drept, prin actiuni precum interventia in instantele judecatoresti sau lipsa masurilor impotriva fraudei si a coruptiei.In cazul in care Comisia Europeana stabileste ca "deficientele generalizate in ceea ce priveste statul de drept" intr-o tara a UE ameninta gestionarea fondurilor UE, aceasta ar putea sugera masuri de la reducere a pre-finantarii pana la suspendarea platilor UE. Intr-un astfel de caz, Parlamentul European si ministrii UE vor trebui sa aprobe orice decizie. Desi sprijina in linii mari propunerea Comisiei, eurodeputatii din comisiile de Buget si Control bugetar au adaugat garantii pentru a se asigura ca guvernele vor face plati in continuare beneficiarilor finali, cum ar fi cercetatorii sau organizatiile societatii civile, chiar daca finantarea UE este suspendata.Proiectul de lege prevede si cresterea finantarii pentru Programul drepturilor si valorilor in perioada 2021-2027, pana la 1,834 miliarde de euro, aproape triplu fata de suma propusa de Comisia Europeana, 642 milioane de euro. Aceasta finantare ar merge spre promovarea democratiei, a statului de drept si a drepturilor fundamentale in intreaga Uniune Europeana, inclusiv pentru acordarea unui sprijin financiar organizatiilor societatii civile care lucreaza in aceste domenii.Eurodeputatii vor dezbate marti si vor vota miercuri un nou program de investitii al UE, care isi propune sa duca la mobilizarea a aproape 700 de miliarde de euro in perioada de finantare 2021-2027 pentru a stimula cresterea si aparitia de noi locuri de munca.Nu in ultimul rand, eurodeputatii vor dezbate si vota, miercuri, un plan pentru cresterea increderii in procedura de aprobare a UE pentru pesticide, cu scopul de a fi mai transparenta si mai responsabila.Pe langa numeroase alte propuneri, raportul comisiei speciale pentru pesticide prevede ca publicul trebuie sa aiba acces la studiile utilizate in procedura de autorizare a unui pesticid, inclusiv toate datele si informatiile prezente in solicitarile de autorizare.