PE isi suspenda sesiunile plenare de 4 zile pana in septembrie. Joi voteaza oprirea "zborurilor fantoma"

Co-legislativul european va organiza minisesiuni plenare cu o durata redusa pe 13-14 mai, 17-18 iunie si 8-9 iulie. Toate aceste minisesiuni plenare se vor desfasura la Bruxelles, informeaza Agerpres, citand euractiv.com.Un nou sistem va fi folosit pentru prima data joi, 26 martie, pentru a permite participarea de la distanta a eurodeputatilor la sesiunea plenara, inclusiv votul prin e-mail. Membrii PE urmeaza sa adopte joi mai multe masuri necesare in actuala criza cauzata de epidemia COVID-19.O oficialitate a PE a explicat ca in acest stadiu doar reprezentantii grupurilor politice vor avea interventii in sesiunea plenara, adaugand ca ideea este de a dezvolta un nou sistem pentru a permite interventiile de la distanta si pentru a reduce numarul participantilor.Joi, PE va dezbate si supune votului propunerea de a opri "zborurile fantoma" cauzate de pandemia de Covid-19 si va adopta masuri pentru investitii in raspunsul la coronavirus.Normele aeroportuare obliga companiile aeriene sa exploateze cel putin 80% din sloturile lor de decolare si de aterizare, daca nu doresc sa le piarda in sezonul urmator (incepand cu luna octombrie 2020). Acest lucru a impins multi transportatori aerieni sa opereze zboruri goale de la sfarsitul lunii ianuarie, cand virusul a inceput sa se raspandeasca in intreaga lume, informeaza News.ro.Asa-numitele "zboruri fantoma" au un cost economic si de mediu ridicat si, prin urmare, PE s-a angajat sa puna capat acestei practici cat mai curand posibil. PE va vota cu privire la suspendarea temporara a regimului "folosesti sau pierzi", la mai putin de doua saptamani de la depunerea propunerii de catre Comisie. Aceasta regula a fost deja suspendata temporar de mai multe ori, de exemplu in 2009, ca raspuns la criza economica si la impactul acesteia asupra transportatorilor aerieni.Potrivit estimarilor PE, aproximativ 100 de eurodeputati se afla in prezent in Bruxelles, dar niciunul dintre ei nu este de asteptat sa participe la sesiunea plenara extraordinara de joi, ce va fi condusa de presedintele PE, David Sassoli, care si-a incheiat perioada de izolare autoimpusa dupa o deplasare in Italia.Prima sesiune plenara de patru zile, la Strasbourg, va fi organizata in perioada 14-17 septembrie, potrivit calendarului revizuit al PE.De asemenea, PE a redus substantial numarul reuniunilor comisiilor de specialitate si grupurilor politice in urmatoarele luni. In aprilie au loc astfel de reuniuni doar in primele doua zile ale lunii.Conform tratatelor UE, Parlamentul European are sediul la Strasbourg, unde trebuie sa se desfasoare 12 sesiuni plenare pe an, cu o durata de cate patru zile. In restul timpului, eurodeputatii lucreaza la Bruxelles, unde sunt organizate minisesiuni plenare si se reunesc comisiile specializate.