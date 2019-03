Petitia "Exclude PSD" din familia socialistilor a fost depusa in Parlamentul European

Ziare.

Aceasta a fost primita de europarlamentarul social-democrat Jo Leinen, membru in comitetul AFCO pentru probleme constitutionale din cadrul Parlamentului European, potrivit unui comunicat de presa remis miercuride #Rezist Zurich.Delegatia care a depus petitia a fost formata din 4 petitionari, iar intrevederea cu Jo Leinen a durat jumatate de ora."Delegatii au argumentat ca excluderea PSD ar distanta Alianta S&D si Parlamentul Uniunii Europene de un partid politic extrem de controversat, controlat la ora actuala de catre persoane care au slabit normele fundamentale ale oricarei societati democratice prin introducerea unei legislatii criticate atat politic, cat si la nivelul organismelor de specialitate.Aceste modificari au fost impuse de obicei prin procedee care au au eludat orice dezbatere, de exemplu ordonante de urgenta.Excluderea PSD ar fi o reafirmare a valorilor si obiectivelor Aliantei S&D", se argumenteaza in comunicat.Sursa citata mai precizeaza ca experienta de pana acum a aratat ca atitudinea pasiva a familiei S&D fata de PSD din ultimii ani nu a avut rezultatele scontate."Din contra: in timp ce PSD a realizat controversata 'reforma a justitiei', partidul lui Liviu Dragnea a putut folosi prestigiul calitatii de membru in fractiunea S&D pentru a crea in fata propriilor alegatori iluzia unei legitimari internationale.De asemenea, prin asocierea PSD cu social-democratia europeana, o parte a electoratului roman considera in mod gresit ca exista o identitate de valori intre PSD si partidele social-democrate europene.Nu in ultimul rand, o excludere a PSD ar semnala ca Parlamentul Uniunii Europene, prin intermediul Aliantei S&D, sustine lupta impotriva coruptiei in toate statele membre ale Uniunii Europene, in general, si Romania, in special", mai arata documentul.A.D.